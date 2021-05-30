Манижа объединила русских женщин «Евровидения-2021» в один инстаграм-аккаунт

Участница Евровидения-2021 певица Манижа. Фото: REUTERS

Как мы помним, выступление Манижи на «Евровидении-2021» предполагало не только пляски в костюме самоварной бабы. Но и виртуальное хоровое пение с массой русских женщин, изображения которых вывели на огромный плазменный экран за спиной певицы. Каждое из этих выступлений теперь не кануло в Лету. Манижа создала специальный инстаграм-аккаунт, куда выгрузила изображения и ролики с выступлениями тех, кто поддержал ее на сцене.

И попросила девочек, девушек, женщин и бабушек объяснить, что такое русская женщина по их мнению.

Среди подпевавших Маниже были довольно известные персонажи. Например, актриса Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова. Фото: Instagram.com

— Русская женщина громче всех смеется и горче всех плачет, — считает Чулпан. — Сильная, но иногда её можно сломать одним словом. Щедра на любовь и дружбу, но иногда и на ненависть и злость. Очень разная. Очень полярная. Живая, беспокойная, рьяная, отчаянная.

Или Нюта Федермессер, руководитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Нюта Федермессер Фото: Instagram.com

— Русская женщина знает, что такое честь и бесстрашие, — подчеркивает Нюта. — Она обязательно с крутым нравом, лихая. У меня по маминой линии — донские казаки. Казачки ? И жили мои предки на хуторе Лихой. Поэтому моя русская женщина — Аксинья из «Тихого Дона». Сложная, несчастливая, желанная, отчаянная, способная принести и счастье, и боль, и радость всем, кто рядом. Потрясающая у нее судьба. Невероятной внутренней тонкости и порядочности женщина. Ну и красивая, конечно. Не веточка тоненькая, а большая, крупная, с формами, кареглазая, с длинной шеей и с красивыми руками. Вот такая.

Или певица Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова. Фото: Instagram.com

— Русская женщина — сильная и нежная одновременно, — уверена артистка. — Всепрощающая и решительная.

Или блогер Ида Галич.

Ида Галич Фото: Instagram.com

— Русская женщина — сильная, независимая, в то же время нежная и чуткая, — написала Галич. — Женщина, которая всегда придет на помощь и не останется в стороне. Одновременно смешливая и трогательная. Настоящая.

Или журналист Екатерина Гордеева.

Екатерина Гордеева. Фото: Instagram.com

— Русская женщина — та, которая говорит, думает и любит на русском языке, — считает Екатерина.

Но 90% роликов — от обычных и малоизвестных, но не менее прекрасных оттого русских женщин. Среди них - чемпионка России по карате Виктория Александрова, страдающая тотальной алопецией модель Лиза Попова, охранница Ирина Свидерская, продавщица Елена Мелентьева, мама двойняшек Татьяна Шуклина, курсантка кадетского корпуса Яна Дурманова, владелица благотворительного кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, Александра Синяк и многие, многие другие русские женщины.

В аккаунте есть и мнение мамы Манижи, дизайнера Наджибы Усмановой.

Мама Манижи, дизайнер Наджиба Усманова. Фото: Instagram.com

— Русская женщина — это Сила, Мир, Любовь, — уверена она. — Только за нее отстояли Москву. Она — Россия, она разная и многонациональная.