Вдова Олега Табакова ответила на скандальные заявления известных актрис

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Олега Табакова последнее время вынуждена делать одно заявление за другим. Сначала актриса Елена Проклова напомнила о своем романе с легендарным артистом. Причем сообщила, что мэтр вывозил ее, 15-летнюю, в лес, там читал стихи и распускал руки. А теперь еще одна актриса Елена Антоненко поведала не только о том, как знаменитый артист просил ее показать интимную часть тела, но и об отношения Олега Павловича с 16-летней артисткой по имени Ольга. Марина Зудина молчать не стала.

Вдова Олега Табакова ответила на скандальные заявления актрисы Елены Антоненко. "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю", - цитирует Марину Зудину 5-tv.ru.

55-летняя актриса сейчас сосредоточилась не столько на работе в театре, сколько на съемках в сериалах. Проекты с ее участием выходят один за другим. Настоящий фурор произвели "Содержанки" с ее участием. Там вдове пришлось предстать перед публикой в чем мать родила.

"Не могу сказать, что очень много было таких сцен. Во втором сезоне, что-то было минимально, а первый - я провела больше под одеялом. Все корректно снимали. Моя линия очень откровенная, но это определенный жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, я считаю, должны играть более молодые актрисы. В сериале все-таки важны человеческие отношения. Никого не заставляли обнажаться. Что касается моей героини, там протест против постоянных измен мужа и невнимания к ней. Когда женщине чего-то не хватает, она ищет этого на стороне", - делилась знаменитость.

Помимо карьеры она много времени уделяет младшей дочке Маше. Девочке в апреле 2021 года исполнилось 15 лет. Она растет настоящей красавицей. Старший сын артистки от брака с Табаковым давно живет самостоятельно. Павел как-то признавался, что отец оставил ему солидное наследство, потому он чувствует себя свободно в выборе ролей и не гонится за длинным рублем.