Почему Белоруссию временно отключили от «Евровидения»

Европейский вещательный союз заявил о «заморозке» участия Белоруссии в «Евровидении». Фото: Shutterstock

Когда почти каждый раз «Евровидение» сопровождается громкими скандалами, Европейский вещательный союз (EBU) рьяно подчеркивает, что конкурс — сугубо музыкальный. И места политике в нем нет.

В этой связи особо странным выглядит пресс-релиз Европейского вещательного союза, в котором говорится о «заморозке» участия Белоруссии в «Евровидении».

— EBU внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и постоянно призывает БТРК (Белтелерадиокомпании), как члена EBU, отстаивать наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности, — сказано в сообщении. — После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением БТРК и доводили свои опасения до сведения их руководства.

Функционеры Европейского вещательного союза решили, что многие интервью выходят в Белоруссии под давлением, что вредит свободе слова. И поэтому Минску выдвинули ультиматум.

— В свете этих исключительных событий у Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU, — резюмирует EBU. — У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки.

Какой должен быть ответ и почему Белоруссия должна обсуждать с Европейским вещательным союзом, отвечающим за проведение песенного телешоу, внутреннюю политику страны, не уточняется. Но все идет к беспрецедентному исключению страны из списка участников конкурса.

Как мы помним, в этом году Белоруссию забанили дважды. Первый раз, когда группа «Галасы ЗМеста» была отобрана БТРК для участия в «Евровидении» с ироничной песней «Я научу тебя» — организаторы шоу считали сарказм, заложенный в тексте композиции, посвященной уличным протестам. И второй, когда тот же коллектив предоставил другую песню. Оба варианта не устроили EBU и Белоруссию отлучили от конкурса, прошедшего в Роттердаме.

Глава государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт считает решение политически мотивированным. Он заявил, что «Беларусь выиграла это «Евровидение».