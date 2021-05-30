Явка на предварительное голосование «Единой России» может превысить 10 млн человек

По предварительным данным, 30 мая на 17.00 явка на предварительном голосовании «Единой России» составила 9 млн 638 тысяч человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

По предварительным данным, 30 мая на 17.00 явка на предварительном голосовании «Единой России» составила 9 млн 638 тысяч человек. Из них более 6 млн избирателей сделали свой выбор на сайте PG.ER.RU, 3 млн 625 тысяч человек проголосовали очно. А поскольку голосование еще не завершено, то итоговый результат может превысить 10 млн человек.

КАНДИДАТОВ УТВЕРДЯТ 19 ИЮНЯ

На Дальнем Востоке, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая в 21.00 мск, сразу после того как будут соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

Предварительное голосование в 2021 году станет самым массовым и в истории «Единой России», отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. При этом, по его мнению, большое количество проголосовавших онлайн — это уже своего рода тенденция.

«Пандемия в этом смысле сильно изменила бытовые пристрастия граждан — люди стали больше пользоваться различными услугами через интернет. Соответственно, предварительное голосование тоже в этом смысле оказалось в числе тех процедур, которые людьми воспринимаются. Надо сказать, что «Единая Россия» в прошлом году проводила предварительное голосование при подготовке к выборам в законодательные собрания субъектов в онлайн. Уже тогда было очевидно, что это — тенденция», — сообщил Константин Костин.

«КАМПАНИЯ ИДЕТ СПОКОЙНО»

Эксперты уже сообщили, что серьезных нарушений на предварительном голосовании не зафиксировано. Поступившие обращения не повлияют на ход процедуры. В частности, в региональный оргкомитет поступила жалоба на некорректный подсчет явки в Приморском крае. Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе была предпринята попытка дестабилизировать работу счетных комиссий. В обоих случаях информация была проверена сотрудниками региональных организационных оргкомитетов.

По сравнению с предварительным голосованием по отбору кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2016 году количество сообщений о нарушениях сократилось в разы, отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

«Кампания идет спокойно. Все возможные нарушения, о которых нам становится известно, в обязательном порядке рассматриваются. Работа идет в штатном режиме», — отметил политик.

Обратим внимание, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.