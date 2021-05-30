Как выглядит Чулпан Хаматова без волос: Лиза Боярская показала фото абсолютно лысой актрисы

За кулисами столичного Театра Наций Лиза Боярская сфотографировалась с Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Фото: Instagram.com

Лиза Боярская несказанно удивила поклонников, разместив в блоге совместную фотографию с Чулпан Хаматовой. Многодетная мама предстала в кадре абсолютно лысой.

Лиза Боярская поделилась с публикой рабочими моментами. За кулисами столичного Театра Наций актриса сфотографировалась с коллегами по цеху Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой.

Последняя позирует без волос. Оказалось, что многодетная мама изменилась до неузнаваемости из-за роли. "Давненько мы не играли «Иванова»! Соскучились! Очень!" - написала в блоге дочь Михаила Боярского.

Внешний вид Чулпан поразил поклонников. "Сначала напугал вид Чулпан! А потом поняла, что ей все идет", "Нереальная Хаматова", "Какая Чулпан красивая, даже без волос", - высказались россияне.

Кстати, это не первый раз, когда Хаматова меняется до неузнаваемости. Некоторое время назад 45-летняя звезда удивила поклонников необычным преображением.

Зрители привыкли видеть кумира с темными волосами и в скромных нарядах, а она перевоплотилась в яркую блондинку и показала пышное декольте. Исполнительница главной роли в фильме "Доктор Лиза" надела белую шифоновую блузку с глубоким вырезом, смело открывшим ее грудь.