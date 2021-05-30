Денис Шведов раскрыл закулисные ужасы проекта «Последний герой»: «Песчаная блоха, жара, жрать нечего, туалета нет»

Актер Денис Шведов стал участником шоу "Последний герой". Фото: Instagram.com

Появление Дениса Шведова в шоу «Последний герой» стало для всех неожиданностью. Во-первых, потому что из-за уголовных разбирательств в проект не попал первый победитель — Сергей Одинцов. Он сильно избил соседа и попал под суд.

Во-вторых, потому что именно Денисом Шведовым — патентованным и востребованным киноактером решили заменить Одинцова в «Последнем герое». Обычно такого уровня артисты в проекте в качестве участников давно не появляются. Сложно представить себе Сашу Петрова на необитаемом острове.

Однако Шведов отработал, поснимался и вернулся в Москву. Правда, преображенным. Сильно исхудавшим и с глазами, полными страха и боли.

Денис Шведов вернулся в Москву после съемок в "Последнем герое" Фото: Instagram.com

Даже волосы потом перекрасил, чтобы как-то переключиться с пережитого на новую реальность. Подробно о том, что именно пришлось испытать, он не рассказывал. Отделывался формулировками про «полезный экстремальный опыт». И вот в разговоре с ютуб-фото-блогом «Георгий за кадром» все же вспомнил, как это было.

- Когда ты едешь на остров, чтобы проверить себя, то даже до конца не осознаешь, что значат эти слова, - объяснил актер. - На вторую-третью неделю понимаешь, в какой **** (капец) ты попал. Первая проверка: спишь, где придется, крысы, песчаная блоха, лютая жара, невероятный ультрафиолет, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Вторая проверка: столкновение с людьми и самим собой. Одно из самых печальных открытий — это то, что очень мало людей умеют общаться. Просто говорить о себе, про себя. Я не говорю, что сам достиг невероятных высот в этом смысле, стремлюсь к этому. Но иногда было невмоготу — взрослые, состоявшиеся люди, а не могут общаться. Взаимодействовать нетоксично и не манипулировать.

Также Шведов заверил, что участвовал в проекте абсолютно бесплатно.