Что показали праймериз «Единой России»

Россия готовится к выборам в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре этого года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия готовится к выборам в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре этого года. В рамках подготовки проводятся праймериз – предварительные, «пробные» голосования, результаты которых являются веским основанием для формирования списка кандидатов.

9 миллионов и 638 тысяч человек. Именно такова общая явка избирателей на майских праймериз, организованных «ЕР» - по предварительным данным, представленным на сайте «Единой России». Более трех с половиной миллионов человек решили лично отдать свой голос. Более шести миллионов российских избирателей предпочли онлайн формат.

Если судить по Дальнему Востоку, из более чем 650 тысяч сограждан, принявших участие в праймериз в семи самых восточных субъектах Российской Федерации, не менее трети пришли на участки, чтобы поучаствовать в процессе лично. На этих участках процесс голосования был организован по смешанной схеме.

Чтобы отработать преодоление вероятных нештатных ситуаций, всем российским регионам, где проходили праймериз была предложена помощь федерального ситуационного центра, а также горячей линии, на которую мог обратиться любой избиратель из любой точки огромной страны. Представители ситуационного центра не только принимали данные, связанные с работой участков и текущей явке, но и в режиме реального времени отслеживали возникавшие нарушения и давали консультации по тому, как избежать их последствий.

Принципиально важно, что прошедшие праймериз не только отрабатывали технологии процесса, но и показали, как обеспечивается прозрачность и легитимность избирательного процесса. В частности, во время голосования была использована процедура блок-чейн. Она защищает поступающие от проголосовавших избирателей данные о том, за кого отдан их голос, от какого-либо стороннего вмешательства.

Фиксация нарушения автоматически влечет его аннулирование.

В праймериз ЕР приняло участие немало новых лиц – волонтеры, врачи, люди, неравнодушные к тому, что происходит в нашей стране.