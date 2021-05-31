Солнечное затмение 10 июня 2021 года: где будет видно, как посмотреть

Так выглядит кольцеобразное солнечное затмение. Фото: Shutterstock

Полвека такого не было и вот опять: жители нашей страны увидят, как черный диск Луны наползет на Солнце и средь бела дня заслонит светило так, что от него останется тонкое сияющее кольцо. Случится кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года. Тень, которую отбросит Луна на Землю, пронесется по ее поверхности со скоростью примерно в 1 километр в секунду.

Вид затмение завист от тени, которую отбрасывает Луна.

Огненное кольцо во всей его красе озарит небо для наблюдателей из России, которые проживают на острове Новая Сибирь, на западе Чукотского автономного округа, на северо-западе Камчатского края, в Якутии, на севере Магаданской области. Там затмение и закончится примерно в 11 :30 по всемирному времени. А начнется в начале девятого по всемирному времени в канадской провинции Онтарио (Канада). Двигаясь к России, лунная тень пересечет Гренландию и Северный полюс.

Движение тени и полутеней по поверхности Земли во время затмения 10 июня 2021 года.

Над Москвой затмение будет частичным. Луна «отгрызет» примерно треть Солнца - 26,7 процента. Такое случится в 14 часов 26 минут 15 секунд по московскому времени. И будет заметно вооруженным глазом - сквозь СВ-диск или закопченное стеклышко. Так можно будет и «огрызок» увидеть и не ослепнуть при этом.

Над Москвой будет сиять "огрызок" Солнца.

Расписание видимости фаз затмения для регионов России приводит Meteoweb.ru.