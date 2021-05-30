Хоккеисты ЦСКА стали победителями Первенства России среди юношей до 15 лет

Юные армейцы (2006 года рождения) стала победителем финального турнира первенства России среди юношей до 15 лет. Валерий Шарифулин/ТАСС

Юные армейцы (2006 года рождения) стала победителем финального турнира первенства России среди юношей до 15 лет. Соревнования проходили в Сочи на базе образовательного центра «Сириус».

Хоккеисты ЦСКА выиграли семь матчей подряд и досрочно обеспечили себе победу в представительном турнире. Решающим стал матч против прямого конкурента - команды «Локомотив-2004». Армейцы уверенно победили со счётом 4:1 и за тур до финиша стали недосягаемы для соперников.

В итоге второе место заняла команда «Локомотив-2004», третье – «СКА Серебряные Львы» из Санкт-Петербурга.

Ну а лучшим бомбардиром турнира стал армеец Арсений Воробьев, набравший в 8 играх гроссмейстерские 20 очков (10 голов +10 передач).

Словом, у ЦСКА растет отличная смена. Напомним, что на чемпионате мира в Риге сейчас в составе сборной России играет сразу несколько хоккеистов ЦСКА. Это нападающие Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов. Кстати, капитаном Красной машины традиционно стал игрок ЦСКА. На этот раз команду ведет вперед Антон Слепышев.