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Спорт31 мая 2021 0:00

Россия - Швеция: прямая онлайн-трансляция матча 31 мая 2021 чемпионата мира по хоккею

"КП" рассказывает о главных моментах грядущего поединка Россия - Швеция 31 мая 2021 года
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Россия сыграет против Швеции шестой матч на чемпионате мира 2021.

Россия сыграет против Швеции шестой матч на чемпионате мира 2021.

Фото: REUTERS

В понедельник, 31 мая, в Риге для сборной России пройдет важный матч на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Команде Валерия Брагина предстоит матч Россия - Швеция. Посмотреть матч такого уровня в рамках любого турнира - мечта многих фанатов. Российская сборная пару дней назад одержала победу со счетом 4:1 в важной игре ЧМ-2021 против Швейцарии. И вот теперь - время важной встречи против Швеции на первенстве мира.

Накануне матча сборная России пошла на интересный шаг. За сутки до стартового вбрасывания матча тренеры объявили возможный состав, сообщила пресс-служба ФХР. У нас там грядет премьера - форвард Владимир Тарасенко готов сразиться против Швеции. Тарасенко был в числе тех хоккеистов, которые накануне вышли на тренировку на лед.

Матч Россия - Швеция пройдет в понедельник, 31 мая 2021 года. Начало встречи чемпионата мира - в 20:15 по московскому времени. Результат матча будет известен после 23:00 мск 31 мая. Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча?

Трансляцию матча Россия - Швеция 31 мая 2021 можно будет посмотреть в прямом эфире и на сайте Первого канала, начиная с 20:05 по московскому времени.

Спорт: ХОККЕЙ