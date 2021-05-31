Россия - Швеция: прямая трансляция онлайн Первого канала ЧМ-2021 по хоккею

Россия сыграет против Швеции матч на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Хоккеистам сборной России после победного матча против Швейцарии в понедельник, 31 мая, предстоит сыграть важную, шестую, встречу на чемпионате мира. На повестке дня у россиян - битва против Швеции в предпоследней игре группового турнира ЧМ-2021 по хоккею.

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Швеция можно будет посмотреть на Первом канале. Первый канал онлайн покажет матч Россия - Швеция 31 мая 2021 года, трансляция начнется с 20:05 по московскому времени. Эфир онлайн Первого канала будет доступен на сайте KP.RU.

Проследить за матчем Россия - Швеция можно будет и в текстовой трансляции сайта KP.RU. У России на этом турнире - есть победы над Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Данией (3:0). Единственная неудача - поражение от Словакии (1:3).

Чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 21 мая и до 6 июня в Латвии. В одной группе А с нашими играют Чехия, Британия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.

Смотрите матч Россия - Швеция в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Россия - Швеция. Прямой эфир онлайн Первого канала 31 мая 20.05.