Анекдоты: Зачем каждый день принимать запретительные законы, когда можно на одном листочке написать все, что разрешено

- Вы живете в малогабаритной квартире.
- Как вы догадались?
- Ваша собака виляет хвостом сверху вниз.
* * *
Накупил сегодня деликатесов: картошки, огурцов, редиски. Ну а чё, средний класс все-таки. Могу себе позволить.
* * *
- Алло. Это Иванов Сергей Петрович?
- Да.
- Это вам из ФСБ звонят!
- Я знаю!
- Откуда?!
- А вы мне звоните на телефон, который поломан, выключен и без SIM-карты!
* * *
Криминал. Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!
* * *
Объявление:
«Уважаемые жильцы. Завтра с 8.00 до 20.00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите.
Ваш ЖЭК».
* * *
Если тебя обидели, не давай волю гневу. Просто глубоко вдохни, потом выдохни и слушай свое сердце. Стреляй между двумя ударами.
* * *
- Почему раньше студентов отправляли на картошку, а не на лесоповал?
- Потому что еще русский классик доказал, что топор студенту доверять нельзя.
* * *
Мужик клеит на столб объявление: «Пьяные в дупель грузчики перевезут мебель».
Подходит другой мужик, читает и говорит:
- Ну и дурак же ты, кто ж тебе позвонит?! Вот рядышком же люди повесили объявление «Трезвые грузчики перевезут мебель». После твоего у них, небось, отбоя от клиентов нет!
- Это точно. Потому что это тоже мое…
* * *
- Мы, больной, конечно, извиняемся, но, похоже, вам отрезали не ту ногу. Понимаете, там перед операционной была такая длинная очередь на ампутацию…
- Да я вообще без очереди! Я только спросить...
* * *
Моя девушка сказала:
- Мне бы хотелось, чтобы ты был больше похож на моего бывшего.
- Хорошо, - сказал я и бросил ее.
* * *
Бывший боксер долго рассказывает даме о своей прошлой жизни. Через полчаса она его спрашивает:
- А в каких городах вы еще бывали, кроме Нокаута и Нокдауна?