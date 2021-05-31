Анекдоты: Зачем каждый день принимать запретительные законы, когда можно на одном листочке написать все, что разрешено

- Вы живете в малогабаритной квартире.

- Как вы догадались?

- Ваша собака виляет хвостом сверху вниз.

* * *

Накупил сегодня деликатесов: картошки, огурцов, редиски. Ну а чё, средний класс все-таки. Могу себе позволить.

* * *

- Алло. Это Иванов Сергей Петрович?

- Да.

- Это вам из ФСБ звонят!

- Я знаю!

- Откуда?!

- А вы мне звоните на телефон, который поломан, выключен и без SIM-карты!

* * *

Криминал. Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!

* * *

Объявление:

«Уважаемые жильцы. Завтра с 8.00 до 20.00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите.

Ваш ЖЭК».

* * *

Если тебя обидели, не давай волю гневу. Просто глубоко вдохни, потом выдохни и слушай свое сердце. Стреляй между двумя ударами.

* * *

- Почему раньше студентов отправляли на картошку, а не на лесоповал?

- Потому что еще русский классик доказал, что топор студенту доверять нельзя.

* * *

Мужик клеит на столб объявление: «Пьяные в дупель грузчики перевезут мебель».

Подходит другой мужик, читает и говорит:

- Ну и дурак же ты, кто ж тебе позвонит?! Вот рядышком же люди повесили объявление «Трезвые грузчики перевезут мебель». После твоего у них, небось, отбоя от клиентов нет!

- Это точно. Потому что это тоже мое…

* * *

- Мы, больной, конечно, извиняемся, но, похоже, вам отрезали не ту ногу. Понимаете, там перед операционной была такая длинная очередь на ампутацию…

- Да я вообще без очереди! Я только спросить...

* * *

Моя девушка сказала:

- Мне бы хотелось, чтобы ты был больше похож на моего бывшего.

- Хорошо, - сказал я и бросил ее.

* * *

Бывший боксер долго рассказывает даме о своей прошлой жизни. Через полчаса она его спрашивает:

- А в каких городах вы еще бывали, кроме Нокаута и Нокдауна?