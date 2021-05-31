Ходит птичка весело по тропинке бедствий: обозреватель Денис Горелов - о сериале «HAPPY END»

«Первый отечественный опыт погружения в мир днища». Фото: More

Это по-настоящему симпатичный фильм о действительно милых ребятах, у которых в голове нет ничего, кроме говна. И мечты о больших деньгах. Впрочем, многие полагают, что это одно и то же.

Поскольку большинство хвалебных рецензий (пресс-рейтинг - 100%) норовит максимально сгладить и оправдать род их занятий, придется внести ясность.

Лера, Влад и Макс (отличные имена, никак иначе современных долбонавтов не зовут) толкают крупные партии легкой наркоты в кислотных клубах и иных местах скопления молодых ослов. Вырученные средства позволяют им съехать от постылых предков и не пользоваться общественным транспортом. Никогда.

Неизбежные для этого бизнеса косяки и попадалово на бабки заставляют Макса «включить гниду» и перевести стрелки на друзей, а тех - бежать в Москву и разрабатывать там золотую жилу вебкама. Это когда девочки с невинными личиками (у Леры именно такое) теребят себя в онлайне, а им за это капают денежки заинтересованных граждан. Заявленный в названии и самых первых кадрах хеппи-энд - питерская порностудия, где девушку с личиком дожидаются три голых качка с вазелином.

Помимо перечисленного, дети легко жрут с чужих тарелок в ресторанах и из чужих холодильников на съемных хатах, легко произносят «я отдам» (что на их языке не значит ровным счетом ничего) и в порыве гнева легко крушат чужое жилье. Свое не крушат: предки пускать перестанут. И главное - все герои картины тратят много больше, чем зарабатывают и чем стоят, потому что жизнь одна и нужно хотеть большего.

А вот что пишет о них добрая критика:

«После трех серий фильм кажется тревожной драмой о метаниях юности».

«По факту перед нами сериал про невозможность нормальной любви».

«Серьезный и важный разговор о веками подавляемой российской сексуальности».

«Подростковый апокалипсис».

«Больше никаких прав, кроме как раздеться перед камерой, у граждан РФ вроде как и нет».

В переводе на русский: сетевая (и не только) критика пишет для аудитории, в которой западло назвать грязь грязью, маргиналия давно стала нормой, а потому каждый второй готов заниматься тем же самым при подходящих обстоятельствах (юбка не помялась, мама не узнала, органы отвернулись).

Притом сам режиссер и сценарист Сангаджиев (он предпочитает называть себя так, без имени; его дело) никаких оправдалок героям не подкидывает. Он из Элисты, годами играл в кино третьего узбека и двенадцатого заряжающего, то есть на себе постиг, что значит жить на доллар в день, шустрить на заправках, летать с кухни в зал и в лучшем случае из первых рук - что такое стоять с рельсой на весу, когда пушеров кинули с товаром. Любимые отмазки про «жизнь такая» для него - дешевые поддавки. Обычная была у его героев жизнь, не дно. И предки нормальные, непьющие и мозг не выносящие (лучшие из артистов средних лет Евгения Добровольская и Алексей Агранович). И в каждой серии перед Лерой будет маленькая развилка между дрянью и пристойной бедностью, и всегда она безошибочно выберет дрянь. И Владова сестра Варя. И Полина, сдающая им жилье. Сам Влад в Леру безнадежно влюблен, потому неподсуден. А уж задача артистов Лены Трониной и Дениса Власенко - показать обычных, неподлых, заслуживающих сочувствия людей с некоторым сбоем ценностной настройки, который уже и сбоем быть перестал, а сделался натуральным мейнстримом. Исполнено на сто, отрицательных отзывов нет.

Это первый отечественный опыт погружения в мир днища. Не безусловно осуждаемого порока, с которого планируется соскочить, как в «Чиках» или допотопной «Интердевочке», а непролазного софт-криминала как образа жизни. Раньше такое было только в Гамбурге, Льеже, черных кварталах американских городов. Оборотистые личности, знающие, что почем, горящие на все дорогое глаза, волшебное слово «вечеринка», почти всегда означающее свальную мерзость, тайнички, дорожки, задолженность опасным мужчинам. Профессии «модель» и «программист», что значит «без определенных занятий». Теперь и у нас.

Школьная свобода последних пятидесяти лет (то есть смерть школы как таковой) мягко пожирает западный мир. Дети не хотят расти, потому что им и в детстве неплохо. Французское кино уже 20 лет не снимает ни о чем, кроме пиписек и способов их соединения. Левый крен США, убивающий национальную историю и право, родом оттуда же. Россия ступила на этот путь позже, но движется в общем направлении.

Человек, способный вернуть власть взрослых в школу, спасет страну. И Леру с Владом, и миллионы других бесконечно милых детей с говном в голове.

Тот, кто не желает делать проблемным детство малолеток, делает проблемной их зрелость.

Если такая вообще наступит.

«HAPPY END»

2021 г.

Реж. Сангаджиев. (Доступен на платформе more.tv.)