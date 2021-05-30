"То ли ведьма, то ли святая": кем была Жанна Д’Арк

Статуя Святой Жанны Д’Арк в Париже. Фото: Shutterstock

Когда думаешь про разрыв связи между поколениями, ты можешь сперва хихикать: ой, дети не знают, кто написал «Девятый вал» или «Последний день Помпеи». Ты можешь даже пытаться заполнить этот пробел и рассказать. А потом ты осознаешь, что пытаешься заполнить дырки в решете.

Нахлынуло на меня это на днях. Хотелось написать про Жанну Д’Арк, вот я и спросила сына. Нормально получающего пятерки в своей школьной жизни.

- Знаешь ли ты, о сын, кто такая Жанна Д’Арк?

- Ну, кажется, революционерка какая-то, - сказал «о, сын» и скрылся.

Далеко он не ушел: получил биографическую справку по Орлеанской девственнице и задание: попросить ответить школьных друзей на вопрос.

Результаты такие: «нет, не знаю», «нет, не знаю, а что?», «там с огнем что-то было, то ли она всех пожгла, то ли ее», «то ли ведьма, то ли святая». Был один ответ от девочки, которая самостоятельно интересуется историей Средневековья.

- А, Средние века? – сказал мне «о, сын». – Так у нас там ужасная историчка была. Мы про пятнадцатый век ничего и не знаем.

То есть, вы понимаете: одна из ключевых фигур средневековой Европы не подобралась к сознанию детей, поскольку где-то однажды была ужасная историчка.

И так, Столетняя война. Жанна Д’Арк. Юная неграмотная француженка, которая видела сны и думала, что это – знамение. Что можно пойти с мечом на англичан и победить. Во славу короля, который тогда еще и королем-то и не был. С этими снами она пришла к дофину. А все так надеялись на чудо, что чудо по имени Жанна всех устроило. Девственница (ее проверяли) надела мужскую одежду и повела людей в бой.

Она мало что знала о боевых искусствах. Но она вела людей за собой. Живое знамя. А потом она помогла короновать Карла, который до последней секунды был очень сомнительной личностью, и Жанне он был обязан. Даже в той, странной, системе координат.

После коронации Жанна участвовала в других операциях. Одна из них оказалась провальной. Жанна в плену была обвинена, как еретичка. Ее сожгли. Но до этого она сказала, и это записали специальные люди, бегающие при инквизиции: англичане все потеряют, а того, «что касается нашего короля, я не открою вам».

И, знаете ли, мне уже утомительно думать, кого и как пощупал Вайнштейн: тут у нас Орлеанская дева, Жанна Д’Арк. И всем как-то все равно. Она явно не станет лицом движения «Миту». Она надела доспехи, спасла Францию от англичан, а потом ее сожгли в Руане. Не изнасиловали, нет. Просто сожгли. Давайте, что ли, Леонарда Коэна послушаем по поводу?