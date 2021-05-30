«Платье невесты и украшения за 74 миллиона рублей»: Оперная дива Светлана Касьян выступила на «Венском балу»

Светлана Касьян выступила на «Венском балу». Фото: Евгении Кириченко

В Москве отгремел 18-ый «Венский бал», где красавицы выгуливают свои лучшие наряды. Дресс-код тут строгий - миди с пышной юбкой. Мероприятие, проводимое в партнерстве с посольством Австрии в Москве, уже который год собирает самых топовых гостей со всех России и Европы. Например, в разное время среди дебютанток бала были замечены певица Алсу, гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина, победительницы конкурса «Мисс Россия» Виктория Лопырева, Ирина Антоненко, Елизавета Голованова, а среди выступающих сияли Дмитрий Хворостовский, Любовь Казарновская, Денис Мацуев и многие другие.

В Москве отгремел 18-ый «Венский бал». Фото: Евгении Кириченко

В этом году украшением «Гостиного двора», где по традиции уже много лет проводится «Венский Бал», стали «Мисс Латвия 2018 Даниэла Годс - Романовска и дочь известной актрисы Нонны Гришаевой - Анастасия. Выход последней, к слову, объявила счастливая мать, которая в этот вечер была ведущей церемонии наряду с балетмейстером Станиславом Поповым.

Нонна Гришаева с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

Вокальным же украшением бала стала солистка «Новой оперы», кавалер ордена «Святого Сильвестра» Светлана Касьян. Певица поразила публику пышным белым платьем в стразах от известного и любимого российскими селебрити дизайнера Беллы Потемкиной. Наряды от нее с удовольствием носят Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Пэрис Хилтон, Ксения Бородина и Лера Кудрявцева. А с не давних пор и Светлана.

- Словно невеста, - восхитились белоснежным нарядом оперной дивы гости «Венского бала».

Помимо богато украшенного наряда, любопытные репортёры разглядели золотые сережки с бриллиантами на нежных ушках Касьян. Цена украшения, при ближайшем рассмотрении, оказалась просто космической - почти миллион долларов.

Певица поразила публику пышным белым платьем в стразах от известного и любимого российскими селебрити дизайнера Беллы Потемкиной. Фото: Евгении Кириченко

- Я очень готовилась к этому событию, – скромно ответила оперная дива. - Ведь петь на «Венском балу» - большая честь. Тем более, сейчас. Ведь мероприятие проходит в Москве с перерывом в год. Прошлый «Венский бал» был отменен в обеих столицах из-за пандемии. Я очень волновалась перед выходом и сделала все, чтобы максимально соответствовать. Очень долго выбирала платье. Перебрала около сотни нарядов от известных дизайнеров. Подходящее платье нашлось у потрясающей Беллы Потемкиной. Село просто великолепно. Плюс оно просто нереально красивое. В тон к нему подобрала соответствующие сережки. Их изготовил мой друг ювелир. Там какие-то уникальные бриллианты редкой огранки, существующие в единственном экземпляре. Поэтому и цена соответствующая. Около 74 миллионов рублей. Украшения я смогла надеть только на сцене. Плюс ко всему за сохранностью украшений следил профессиональный бодигард.

Отметим, что такие меры предосторожности были приняты Светланой не случайно. Около месяца назад дива лишилась знака отличия Ватикана -ордена Святого Сильвестра- личного подарка Папы Риского –Франциского. Знак отличия был похищен из машины Касьян, пока она сама находилась на благотворительном вечере. Его поисками до сих пор занимаются спецслужбы.

Еще одной звездой вечера стала певица Ольга Бузова. Фото: СОЦСЕТИ

Еще одной звездой вечера стала певица Ольга Бузова. Девушка, прилетевшая на «Венский бал» сразу после «пьяного концерта в Волгограде» поразила публику отсутствием хореографической подготовки. После того как Ольга выложила в социальные сети ролик, где она танцует на паркете «Гостиного двора» многие зрители вообще усомнились в ее умении танцевать.

«В серьезном танце — как бревно», «Позорище», «Пляшет на полусогнутых, «Видео с бала — ужас», «Даже вальс танцевать не умеет мадам Бузова», «Гиппопотам на льду», — писали комментаторы под постом телеведущей в соцсетях.

Хотя дело скорее всего не наличии пластики у звезды реалити, а в личных мотивах. На днях сразу двое бывших любимых человека нанесли удар по самолюбию Бузовой. Ее бывших муж футболист Дмитрий Тарасов объявил, что его действующая возлюбленная – Анастасия Костенко носит под сердцем их третьего совместного ребенка. Добавил масла в огонь и последний бойфренд звезды – блогер Давид Манукян, ставший новым ведущим «Дома 2», проекта, который, собственно, и прославил Ольгу. Впрочем, эта история уже не имеет никакого отношения к танцам.