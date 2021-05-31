Вопрос дня: Как политики и блогеры экологию защищают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег СМИРНОВ, экс-замминистра гражданской авиации СССР:

- Мы спасали природу, еще как! Своими рейдами над лесными пожарами - гасили гарь по всей Сибири. Северные дороги (там к месторождениям пути засыпали тоннами всякого шлака) уже через год уходили под землю, и только наша авиация оставалась единственным нормальным средством сообщения. А когда работали в Казахстане при постоянных заморозках, мы сбрасывали замученным холодами стадам тюки сена и тем самым спасали тысячные поголовья скота. Это ли не забота о природе?

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- Давно пора было принять запрет по пластику. Я не первый год практикую раздельный сбор мусора: пластик - отдельно, стекло - отдельно.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- У меня производство связано с постоянным выращиванием саженцев. Так мы реализуем Киотские и Парижские соглашения. А запрет на все эти ватные палочки и пластиковые стаканчики - это кабинетная борьба за экологию, пиар. Мы вот свои пластиковые отходы сдаем организованно и без всяких призывов.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Есть рынок полиэтиленовой упаковки - до 1 млрд декалитров пива в год туда разливается. Что, с этим бороться возможно? Но лично мне будет плохо, если исчезнут ватные палочки. Я дважды в день их использую после душа. Это мелочь, но она заметна на рынке. У нас мусорок много вокруг дома - я сам туда выбрасываю все пластиковое. И стараюсь не загаживать окрестные леса.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Отказ от пластика - правильный путь. Да, пластик дешевле, но можно за несколько лет избавиться от него. Кто был на наших маевках этого года, все старались покупать бумажные тарелки и стаканчики. Я уже давно на такую экологичную тару перешел в быту.

Константин ЗГУРОВСКИЙ, почетный эколог России:

- Любые движения в сторону уменьшения бытового пластика - это хорошо. Я стараюсь в ресторанах и иных точках общепита это подчеркивать. И даже ношу с собой отдельную посуду. Иногда приходится объяснять, что пластик потом разными путями попадает в моря-океаны и создает там огромные поля полиэтилена. Он уже есть практически в любой еде, микропластик почти наверняка присутствует почти в любой рыбе. А это тоже отравление. У меня у дома два контейнера стоят рядом - для алюминия и для пластиковых бутылок. Я стараюсь разделять, а многие - нет. Надо постоянно объяснять, к чему это приводит.