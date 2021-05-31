Что может попросить Россия у Лукашенко за помощь, как получить кешбек за отдых ребенка в лагере и нужно ли принимать на работу только привитых

1 место. Манижа - о травле, персональной охране, дочке и накладных ягодицах

Казалось бы, Евровидение закончилось, Манижа выступила в финале, страсти улеглись. Ан нет. Самым прослушиваемым подкастом за неделю стало её интервью «Комсомольской правде», которое она дала накануне финала. Мы разговаривали не столько о выступлении, сколько о её жизни, чтобы понять, что за человек такой. А человек очень интересный оказался! (слушать)

2 место. Мнение толпы: всегда ли это плохо?

Этот подкаст у нас на радио - особенный. Его записывают сами дети. Петр Безменов, 17 лет; Юля Голдовская 15 лет; Анджелина Трошина 13 лет. В этом выпуске ребята поговорили, насколько важным должно быть общественное мнение для ребенка и стоит ли прислушиваться к мнению толпы. Дети обсуждают, родители (подслушивают)

3 место. Сергей Марков: Чубайс не предатель. Он вполне патриот, но по-своему

На этой неделе стало известно, что после ухода Чубайса прибыль «Роснано» сразу выросла в 37 раз. В ТРИДЦАТЬ СЕМЬ РАЗ!!! Это известие вызвало небывалый ажиотаж на сайте KP.ru и неожиданно взлетел по прослушиваниям наш подкаст с политологом Сергеем Марковым, который мы записали сразу после ухода Чубайса - в декабре 2020 года. Что ж, анализ личности главного приватизатора России там сделан и правда неплохой, может быть, и вам захочется его послушать (слушать)

4 место. Что может попросить Россия у Лукашенко за помощь в решении кризиса из-за Протасевича

Надана Фридрихсон и Анатолий Кузичев обсуждают разные версии произошедшего в Белоруссии, нужно ли требовать освобождения Сапеги, о чем могут договориться Путин и Лукашенко, радоваться ли самоликвидации «Открытой России» Ходорковского и чем закончится противостояние Google и Роскомнадзора (слушать)

5 место. «Ремонт не делали со времен Дзержинского»: бывший заключенный рассказал об условиях содержания Протасевича и его подруги

В белорусскую тюрьму не только попадают, из неё еще и выходят. В эфире Радио «Комсомольская правда» блогер и путешественник Александр Лапшин, который находился несколько месяцев в минской тюрьме «Володарка», рассказал, какие условия ждут снятых с рейса Ryanair Протасевича и его спутницу (слушать)

6 место. Георгий Бовт: Рано или поздно Протасевич и Сапега станут предметом торга и размена

Известный политолог Георгий Бовт уверен: для белорусского режима Протасевич и Сапега никакой угрозы не представляли. И сейчас их схватили только для того, чтобы торговаться. Из-за Протасевича - с США и Евросоюзом, по поводу Сапеги - с Россией (слушать)

7 место. Мардан: «Не надо делать из русских «чужих». А то они превратятся в космических тварей и сожрут вас»

Колумнист «Комсомолки» Сергей Мардан очень жестко высказался о внесенном в Раду законопроекте, по которому русским откажут в праве считаться коренным народом Украины. Сергей уверен, что это может иметь тяжелейшие последствия для самой Украины (слушать)

8 место. Детям - путёвки, родителям - деньги! Все подробности о программе кэшбэка на летние лагеря

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывает о том, как вернуть половину денег за отдых ребенка в этом году (слушать)

9 место. Жириновский предложил выпускать за границу и принимать на работу только вакцинированных

Владимир Вольфович уверен, что надо стимулировать вакцинацию всеми доступными (а порой и радикальными) способами, чтобы победить пандемию (слушать)

10 место. Никита Кричевский: У Кудрина забрезжила надежда на возвращение в большую власть

Заметили, как в последнее время оживился Кудрин? Напоминает о себе под различными предлогами. На этой неделе выступил с идеей, как победить бедность в России в 2 раза быстрее запланированного правительством срока. Экономист Никита Кричевский уверен: Кудрин мечтает о возвращении во власть. Минимум - на должность вице-премьера. А там, может быть, и повыше. Удастся ли это ему? (слушать)