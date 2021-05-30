Лунный календарь на июнь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Что нам сулит убывающая Луна в Рыбах.
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1 июня, вторник
21-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Символ дня - Пегас. Творческим делам и проектам - зелёный свет. Сейчас вообще ко всем начинаниям надо подходить нетривиально. Кроме того, лучше действовать не в одиночку, а командой: результат будет гораздо лучше.
Именинники: Александр, Анастасия, Антон, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей
2 июня, среда
22-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Отличный момент для поездок, паломничества, командировок. Сейчас творчество и прагматизм идут рука об руку. Удастся совместить приятное с полезным, зарабатывание денег с отдыхом.
Также хорошо заниматься наставничеством и делиться своими опытом и знаниями.
Именинники: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.
3 июня, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Непростой день в эмоциональном плане. Все раздражает, выводит из себя. Особенно личностей с ярким темпераментом. Относитесь к таковым? Тогда сведите общение с окружающими к минимуму.
Берегите энергию, не перетруждайтесь ни физически, ни морально. Если конфликт случился, постарайтесь в нем не участвовать, он отберет всю силу.
Именинники: Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
4 июня, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Раздражительность ушла, осталась только позитивная энергия. Пользуйтесь ею на полную катушку. Планируйте важные дела, встречи, переговоры. Проведите день активно и ярко!
Именинники: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.
5 июня, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Отличный день, чтобы завязать новые знакомства и связи. Они обязательно принесут немало приятных эмоций и пользы. А некоторые, возможно, перерастут в нечто большее и из тривиального знакомства превратятся в судьбу.
Именинники: Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.
6 июня, воскресенье
26-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Стоит поберечься. Экономьте эмоции, силы, будьте внимательны. Сейчас важно перебороть апатию, лень и двигаться вперед. Если этого не сделать, серость захватит в свои сети надолго.
Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
7 июня, понедельник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Идеальный день для принятия важных решений. Сейчас в нас удачным образом сочетаются интуиция и разум. Это поможет выбрать верный путь.
Если сегодня что-то не получается, не ломайте копья, оставьте эту проблему, чтобы вернуться к ней позже.
Именинники: Елена, Иван, Иннокентий, Федор.
8 июня, вторник
28-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
День просветления. Возможно, именно сейчас придут на ум важные решения, а также необходимая информация, которой так не хватало.
Не стоит форсировать события и пытаться бежать впереди паровоза, все должно идти своим чередом.
Именинники: Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.
9 июня, среда
29-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Не самый благоприятный день. Лучше отказаться от различных дел, связанных с деньгами, с тратами.
Удвойте бдительность и не рискуйте собой. Есть вероятность получить травмы или же оказаться втянутым в ужасную ссору.
Именинники: Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора,
10 июня, четверг
30-й/1-й лунный день. Новолуние в Близнецах.
Важно восстановить силы и свой моральный дух, настрой. Используйте для этого все вам известные и действенные способы. Для одних это может быть спортивные занятия, для других - общение с природой, для третьих - встреча с прекрасным, с искусством.
Именинники: Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Софрон.
11 июня, пятница
2-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Время начинать новые дела. К первому шагу стоит отнестись очень серьезна. От того, каким он будет, зависит едва ли не все! Взвешиваем каждое слово и каждое действие.
Благоприятно отправляться в отпуск или в путешествие.
Именинники: Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.
12 июня, суббота
3-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Мощный, яркий день. Бездельничать запрещено. Составляем план дел, и все их воплощаем в реальность.
День необходимо провести без ссор и размолвок. Вся негативная энергия сейчас вернется бумерангом.
Именинники: Василий.
13 июня, воскресенье
4-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Этот день словно зеркало. Он отражает все, что происходит, без всяких прикрас. Хороший момент, чтобы сделать выводы и определиться с целями. Станет ясно, что важно, а что мимолетно, кто настоящий друг, а кто так, «мимо проходил».
Именинники: Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Кристина.
14 июня, понедельник
5-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Сегодня все, сделанное до этого, даст свои плоды. Произойдет некий скачек в развитии. Многие вещи станут понятными, очевидными и именно это послужит толчком к дальнейшему развитию. Стоит быть внимательным ко всему, что происходит вокруг, дабы сделать правильные выводы.
Именинники: Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.
15 июня, вторник
6-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Хороший момент, чтобы привести свои мысли и чувства в порядок. Для этого надо уметь расслабиться и прислушаться к себе. Благоприятны духовные практики, медитации.
День нейтральный. Не стоит ждать от него подвоха.
Именинники: Иван, Никифор.
16 июня, среда
7-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Приятный день во всех отношениях. Он подходит для начала больших проектов, заботе о своем здоровье и об окружающих.
Сейчас слово обладает особой силой. Хороший момент, чтобы убедить визави в своей правоте.
Именинники: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
17 июня, четверг
8-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Вероятны испытания, которые надо с честью выдержать, чтобы получить некое вознаграждение. Все дела будут даваться с трудом, однако это не повод бросать начатое на полпути.
Сейчас стоит обязательно проанализировать свои поступки, дабы в будущем избежать ошибок.
Именинники: Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.
18 июня, пятница
9-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Сложный, противоречивый день. Вероятны соблазны и искушения. Сейчас стоит держать ухо востро и не соглашаться на яркие посулы и предложения.
Возможны перепады настроения, а значит, и ссоры на пустом месте.
Именинники: Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Никандр, Николай, Петр, Федор.
19 июня, суббота
10-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
День соблюдения традиций, почитания старших. Старшему поколению обязательно нужно уделить внимание и вообще провести день именно в семье. Также хорошо заниматься всевозможными работами в саду и в огороде, и начинать строительство.
Именинники: Виссарион, Георгий, Иона, Сусанна, Фекла.
20 июня, воскресенье
11-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Энергетический пик месяца. Не надо распыляться на множество дел. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, но важном. Справедливо оценивайте свои силы и не замахивайтесь на слишком высокие цели, сейчас не самое подходящее для этого время.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.
21 июня, понедельник
12-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
День накопления знаний, мудрости, опыта. Считается, что в этот день многие чаяния и просьбы Вселенная слышит лучше, чем в другие дни. Поэтому для молитв - самый подходящий момент. Кстати, не стоит забывать благодарить и судьбу, и близких за все хорошее.
Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.
22 июня, вторник
13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Лучшее время для создания творческих произведений. Про такие периоды говорят «открылся божественный портал». Кроме того, произойдет активация наших скрытых резервов, что позволит в буквальном смысле совершить «трудовой подвиг».
Впрочем, не стоит увлекаться: берегитесь переутомления!
Именинники: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.
23 июня, среда
14-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Надо, если не остановиться в вечном беге, то хотя бы чуть снизить скорость, дабы перевести дух. Идеальный момент для медитации и мечтаний. Не стоит думать, что мечты - удел бездельников. Именно они - основа будущих дел!
Именинники: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.
24 июня, четверг
15-й лунный день. Полнолуние в Козероге.
Нервный и неровный денек! Не стройте больших планов, все пойдет все равно не по запланированному сценарию. А посему, «делай что должно, и будь, что будет».
Постарайтесь не встревать в ссоры и перепалки, они затянут по самую шею.
Именинники: Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.
25 июня, пятница
16-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Прочь сомнения! Сейчас стоит смело двигаться к своей цели. Интуиция поможет принять единственно верное решение.
Не стоит бездельничать, активная энергия в таком случае, пойдет совершенно в другое русло.
Именинники: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
26 июня, суббота
17-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
День «ничего особенного». Не будет ни разочарований, ни побед. Но это неплохо! Стоит весело провести время с близкими, или заняться привычными хозяйственными делами и хлопотами.
А вот серьезные дела оставьте на потом.
Именинники: Акулина, Александр, Александра, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.
27 июня, воскресенье
18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Все, что сегодня происходит с нами - отражение наших поступков. Так что, как говорится: кто что заслужил. В этой ситуации стоит проанализировать происходящее и сделать правильные выводы, которые помогут развиваться дальше, не повторяя ошибок прошлого.
Именинники: Александр, Варлам, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.
28 июня, понедельник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Символ дня - зеркало. Все наши поступки прозрачны. Так что не стоит сейчас придумывать схемы обмана, все тайное все равно станет явным.
Лучше приложите усилия, чтобы выполнить обещания, данных своим близким.
Именинники: Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор.
29 июня, вторник
19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Увы, сложный день. Стоит повысить внимание и отказаться от всевозможных опасных занятий.
Неплохо начинать новые дела, особенно те, которые связаны с инвестициями.
Вполне вероятно, сейчас придется сделать важный выбор, от которого будет зависеть будущее.
Именинники: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.
30 июня, среда
20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Энергии меньше, активность снижается. Учитываем это, планируя свой график. Переутомление может быть сейчас довольно опасным.
В тоже время, не стоит пасовать перед трудностями. Они обязательно разрешаться наилучшим образом.
Именинники: Иосиф, Кирилл, Климент.