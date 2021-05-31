Фэн-шуй на июнь 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Публикуем фэн-шуй прогноз на июнь 2021 года Фото: Shutterstock

1 июня, вторник

Для начала дел и каких-либо перемен в своей жизни выбирайте другой день. Займитесь лучше доведением начатого до логического конца, завершите то, что никак не давалось. Сейчас все будет по-другому: Вселенная дает добро!

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

2 июня, среда

Успех ждет практически в любых начинаниях. В образовании, строительстве, торговле. А также именно сейчас стоит решиться на некоторые перемены - переезд или смену должности.

Часы удачи: с 12.00 до 20.00.

3 июня, четверг

Новое можно построить только, если снести старое. Вот этим сейчас и стоит заняться. Освобождаемся от всего, что тяготит и не дает развиваться, что напрягает и нервирует. Это касается всех областей нашей жизни, в том числе и личных отношений.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

4 июня, пятница

Начинаем дела, рассчитанных на бурный рост и развитие. А вот для налаживания личной жизни день, увы, не лучший. Не стоит сейчас заключать брак или назначать помолвку.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

5 июня, суббота

От глобальных дел и проектов пока воздерживаемся. Утром стоит заняться хозяйственными делами, провести ревизию вещей, запасов. Нужно понять, что вам необходимо, а от чего можно смело избавиться. Все это заодно поможет несколько притормозить траты.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

6 июня, воскресенье

Семейный день. Посвящаем его хлопотам по дому, закупкам, общению с родными и близкими. Сейчас очень важно напитаться положительной энергией и приятными эмоциями.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

7 июня, понедельник

Отличный день, благоприятный для всех начинаний. Особенно хорошо заключать торговые сделки и подписывать договора, устраивать массовые мероприятия и свидания.

А путешествия стоит отложить, равно как и выяснение отношений в суде.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

8 июня, вторник

Не нужно ослаблять внимание и хватку. Особенно в тех делах, которые, казалось бы, идут весьма хорошо.

Постарайтесь не принимать сейчас важных решений. Но в тоже время, в этот день можно заложить основу будущих больших дел.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

9 июня, среда

Неблагоприятный день, когда лучше вообще воздержаться от активной деятельности. Следите за тем, чтобы не переступить черту закона и не оскорбить окружающих. Еще одна скользкая сфера - споры. Они могут привести к глубоким ссорам.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

10 июня, четверг

День под знаком опасности. Не стоит сейчас приниматься за потенциально опасные занятия. Особенно стоит быть осторожными с занятиями спортом.

Упадок сил, справиться с ним помогут различные духовные практики.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

11 июня, пятница

Благоприятные занятия: самообразование, заключение договоров, путешествия, торговля.

А еще в этот день есть вероятность встретить свою судьбу.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

12 июня, суббота

Увы, сложный в эмоциональном плане день. Возможны ссоры и глубокие конфликты. Необходимо набраться железного терпения!

Но вот для построения и проработки планов на будущее - золотое время.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

13 июня, воскресенье

День, когда раскрывается энергия. Благоприятно начинать новые дела и приступать к совершенно новым занятиям. Именно сейчас возможно найти свое новое призвание.

Также хорошо приступать к учебе и повышению квалификации.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

14 июня, понедельник

Обязательно разбираемся со старыми делами, подводим итоги. Только тогда можно приступать к новым проектам.

Кроме того, благоприятный момент для того, чтобы начать делать накопления.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

15 июня, вторник

Такой очень основательный день, и занятия надо выбирать такие же, эффектом от которых будете наслаждаться долгое время. Хорошо делать предложение руки и сердца, начинать новое дело, приступать к строительству.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

16 июня, среда

Чистота вокруг себя, чистота в помыслах. Наводим порядок в своем жилье, разбираем шкафы и раздаем ненужные вещи. Ну и, конечно, следует подумать о душе. Благоприятный момент для покаяния, извинений и налаживания утраченных отношений.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

17 июня, четверг

Сегодня стоит заняться своим здоровьем, своей фигурой. Начинайте санаторно-курортное лечение, профилактические процедуры и курсы. Посвятите время себе, ибо для деловой активности это все равно не подходящий момент.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

18 июня, пятница

А вот сейчас стоит заняться делами, которые откладывали в долгий ящик. Конец рабочей недели должен быть активным: удастся сделать многое, поэтому заранее распланируйте свой график.

Благоприятный день для свадеб и торжеств.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

19 июня, суббота

Один из лучших дней месяца. Это будет чувствоваться с самого утра, поэтому все мы непроизвольно начнем заниматься тем, что важнее всего. Тут бы про отдых не забыть в деловой суете!

Не забывайте уделять время детям, они этого очень ждут.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

20 июня, воскресенье

Не стремимся взяться за что-то новое и неизвестное. Сначала доводим до конца уже начатое. Не торопитесь сделать это быстро, обязательно подойти к делу с толком, с чувством, с расстановкой, чтобы не пропустить главное.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

21 июня, понедельник

Неблагоприятный день. Его главное пережить без потерь. Сконцентрируйтесь на главных задачах и не проявляйте инициативы. Избегайте потенциально опасных занятий.

Хорошо завершить этот день общением с природой.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

22 июня, вторник

День под знаком опасности. Берегите себя, свои нервы и чувства. Не участвуйте в конфликтах и не затевайте ссоры сами. Сейчас стоит исключить даже смелые шутки: окружающие все воспринимают очень остро.

Часы удачи: с 17.00 до 18.00.

23 июня, среда

День подведения итогов и взгляда в будущее. Хорошо проводить деловые встречи, переговоры, начинать обучение. А вот для судебных разбирательств и дележа чего-либо (например, наследства) явно не подходящее время.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

24 июня, четверг

Благоприятный день. Он будто создан для того, чтобы собирать, преумножать, накапливать. Этим и занимаемся! Приступайте к делам, которые рассчитаны на прибыль, доход. Сейчас стоит «проведать» свои денежные накопления и, возможно, подумать о более выгодном их вложении.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

25 июня, пятница

Энергия дня раскрывает энергию месяца. Значит, надо провести его активно, чтобы «заложить» хорошую основу для дальнейших дел. Сегодня надо начинать учебу, новое дело, повышать квалификацию, запускать строительство и проводить торговые сделки.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

26 июня, суббота

Высокая деловая активность явно не для этого дня. Сейчас необходимы концентрация и логика для того, чтобы проинспектировать те проекты и занятия, которые уже близки к завершению. Не верьте беглому взгляду, постарайтесь вникнуть во все тонкости.

Часы удачи: с 14.00 до 20.00.

27 июня, воскресенье

Отличный день! Большинству дел - зеленый свет. Особенно, если это новые начинания. Приступайте к новому бизнесу, начинайте строительство, переходите на другую работу или должность - успех не заставит себя долго ждать.

Часы удачи: с 17.00 до 21.00.

28 июня, понедельник

День под знаком удаления. Лучшие занятия на день - те, что связаны с наведением порядка, уборкой, разбором бумаг. Сейчас лучший момент для того, чтобы «расхламить» квартиру, избавиться от ненужных, но, вроде бы, и дорогих вещей.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

29 июня, вторник

Кардинальные перемены? Да! Сейчас гораздо проще решиться на смелые поступки - сделать предложение руки и сердца, сменить место проживания, или же взять ипотеку.

А вот для рефлексии и перебирания прошлых бед - крайне неподходящий момент.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

30 июня, среда

Хороший светлый день. Быть может, трудовых подвигов сейчас ждать и не стоит, но и неприятностей тоже не предвидится. Занимаемся рутинными делами, а также не забываем о том, что кто-то очень ждет с нами встречи.

Часы работы: с 13.00 до 17.00.