Хуком по Паркинсону: пенсионерка из Турции выбрала необычный способ борьбы с возрастным недугом

В бокс пенсионерка пришла в поисках лечебной физической нагрузки. Фото: YouTube

Пожилая жительница Турции Нэнси ван дер Стретен борется с болезнью Паркинсона с помощью занятий боксом. Каждый удар дается 74-летней женщине с трудом, но она не опускает рук и подает пример молодым спортсменам.

В бокс тетушка Насие, как она сама себя называет, пришла именно в поисках лечебной нагрузки: когда у нее диагностировали болезнь Паркинсона, ван дер Стретен стала много читать о недуге и консультироваться с врачами. В конце концов, она пришла к выводу, что с помощью одних только лекарств с болезнью не справиться – нужна физическая нагрузка.

Однажды женщине на глаза попались видеоролики, в которых говорилось, что бокс – отличный помощник в борьбе с болезнью. Так ван дер Стретен пришла на ринг.

Тренер пенсионерки Мухаммет али Кардас в восторге от своей ученицы – он считает, что ее настойчивости и дисциплинированности могут поучиться гораздо более молодые спортсмены: за все время тетушка Насие не пропустила ни одной тренировки. Не считая, конечно, периода карантина. Но даже в это время женщина не оставляла занятий – она бегала на дорожке и таскала мешок с песком.

Кардас считает, что пример бабушки – отличная мотивация для молодежи, у этой женщины действительно можно поучиться настойчивости и целеустремленности.

Каждый день ван дер Стретен выкладывается в спортзале и чувствует себя лучше, а каждую ночь болезнь вновь подкрадывается к ней, и с утра приходится начинать все заново. Но женщина не сдается – она уверена, что сможет победить.

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