Правительство без Нетаньяху могут сформировать в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Экс-министр обороны Израиля, глава партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил о готовности присоединиться к коалиционному правительству, право на формирование которого получил лидер оппозиции Яир Лапид. Таким образом, 12-летий срок премьерства Биньямина Нетаньяху может прерваться.

«Я сделаю все возможное, чтобы сформировать с Лапидом правительство национального единства», – заявил Беннет.

В обоснование своего решения лидер «Ямины» заявил, что речь идет либо о формировании правительства в отведенные законом сроки, либо о новых (пятых) выборах, на которые у страны просто не осталось сил.

С решением лидера согласны и представители его фракции – большинство из них за соглашение к «Блоку перемен» Лапида, стремящемуся любой ценой сместить непотопляемого премьера.

По результатам выборов «Ямина» получила всего шесть кресел в Кнессете, однако этого достаточно, чтобы сместить равновесие и позволить оппозиции сформировать «правительство единства», в котором у Нетаньяху не будет места.

Действующий премьер и члены его партии «Ликуд» заявили, что Беннет «затеял аферу века» и единственное, что его по-настоящему заботит – дорваться до власти, а правительство, которое формирует оппозиция, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Израиля.