Как Ельцин выбирал между Примаковым и Путиным

Владимир Путин и Евгений Примаков в Кремле, 2000 год. Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС)

Второй муж младшей дочери Бориса Ельцина, Татьяны, написал книгу «От Ельцина до Путина. И обратно».

Выдержки Алексей Дьяченко опубликовал в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

- К Примакову я по сей день хорошо отношусь, - пишет он, - Считаю его сильным руководителем, настоящим государственником. Он умел аргументировать и отстаивать свою позицию. Мог ли он стать президентом России? Вполне. Что помешало ему? Думаю, причин несколько…

Одной из главных экс-зять Бориса Ельцина считает то, что будучи премьером, Евгений Примаков не брал в расчет позицию администрации президента.

- Это раздражало шефа администрации Волошина. Но главное — это доходило до Ельцина. Борис Николаевич не любил, когда на него давили. А Примаков, похоже, стал давить... - сообщает в своей книге Дьяченко.

В чем заключалось давление премьера на президента, с точки зрения автора?

- Как то раз Примаков поднял Ельцина с постели, позвонив по телефону, - пишет Дьяченко, поясняя, что звонок главы кабинета был связан с требованием снять с должности главу одного из трех крупнейших банков страны, - Борис Николаевич, пока шел к телефону, думал, что стряслось что-то страшное. А тут не землетрясение, не война, не наводнение. Ельцин был раздражен. Банкира тогда не сняли.

Другой ошибкой Примакова бывший зять Ельцина полагает участие в громком дело одной из ведущих авиакомпаний страны, где фигурировало имя другого зятя, Валерия Окулов женатого на старшей дочери Ельцина, Елене.

- А Примаков, он должен же был оценить политические последствия? Ведь дело этой авиакомпании — это удар по Кремлю и правительству. Примаков с его политическим опытом не мог не понимать этого, - размышляет автор книги.

Некоторые решения Примакова, которые до сих пор многими в России воспринимаются как очень резкие, но решительные поступки мудрого государственника, повлиявшие на судьбы мира, Алексей Дьяченко называет не его собственными.

- Те, кто внутри Кремля, отлично понимают, что без ведома первого лица такие вещи не делаются, - пишет Дьяченко о знаменитом развороте самолета премьера над Атлантикой в марте 1999-го, когда он узнал о начале операции НАТО в Югославии, - Многоопытный Примаков никогда бы не решился на такой шаг без ведома своего руководителя. Сфера международных отношений, тем более отношения с США — исключительно президентская сфера. Вторгаться туда без разрешения — такого дипломат Примаков никогда бы себе не позволил.

Бывший родственник первого российского президента также полагает, что Ельцин видел своим преемником «человека молодого, не несущего груза прошлых ошибок, обязательств и обид». И который был бы готов все «начать с чистого листа»...