Диана Арбенина, Григорий Лепс, «Ленинград»: Кто будет развлекать гостей ПМЭФ-2021

Диана Арбенина во время выступления на концерте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Петербургский международный экономический форум — это не только бизнес-диалоги, круглые столы и панельные сессии. Светская и культурная жизнь в первые дни лета в Северной столице будет бить ключом.

Главным событием культурной программы станет концерт — посвящение медикам и волонтерам, который состоится 3 июня на Дворцовой площади. Попасть на него смогут не только участники форума, но и обычные петербуржцы. Перед зрителями выступит Диана Арбенина в сопровождении симфонического оркестра «Таврический».

Особой страной-гостем на форуме в этом году станет Катар. В Петербург приезжает внушительная делегация и кроме деловых переговоров планирует познакомить всех желающих с ближневосточной культурой. В городе пройдет серия бесплатных кинопоказов Qatar Film Days, музыкальный фестиваль MaWaheb Festival и выставка «Катар: между землей и морем, сквозь времена и виды искусств» в Российском этнографическом музее.

Но самое интересное будет происходить на многочисленных светских вечеринках. По традиции, крупные компании устраивают приемы и концерты для ограниченного круга участников. Попасть туда можно только по специальному приглашению. По данным телеграм канала «ПМЭФ. Инсайд» в этом году «вечерняя программа» форума насчитывает более 30 мероприятий.

Начнется все еще в предстартовый день — 2 июня. Вечером на гала-ужине в честь открытия ПМЭФ выступит Григорий Лепс. Параллельно будет проходить прием оргкомитета с участием пианиста Кирилла Рихтера, певицы Zivert и нового проекта Сергея Шнурова — группы «ЗОЯ».

Первый день форума завершит губернаторский прием. А потом гости разбредутся согласно своим музыкальным предпочтениям. Кто-то на квартирник Google с Манижей и стенд-ап комиками. Кто-то — на прием Forbes, где будут выступать Niletto и группа Cream Soda. Банк «Открытие», поговаривают, позовет к себе на вечеринку «Мумий Тролля». «Промсвязьбанк» устроит интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». РЖД — традиционный квартирник с Евгением Маргулисом, ЧИЖом, Светланой Сургановой, Максимом Леонидовым.

Во второй день камерные концерты дадут группа «Ленинград», Светлана Лобода и Леонид Агутин. В субботу светская программа будет уже гораздо скромнее — вечером для гостей планируют выступать группы Uma2rman и «Мираж».