Американцы дважды промазали на испытаниях новой ракеты. И попытались свалить все на российский корабль

Ракетный пуск с борта американского военного корабля в Тихом океане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На одном из гавайских островов (Кауаи) располагается ракетный испытательный полигон США Баркинг-Сэндс. К нему американцы на днях подогнали пару боевых кораблей с противоракетной системой Aegis. И решили испробовать модернизированные ракеты SM-6.

Запустили издалека баллистическую мишень и пальнули по ней сразу двумя (для пущей надежности) обновленными «изделиями». И промазали. Оба тестовых образца не смогли перехватить мишень баллистической ракеты.

В тех краях (а точнее – в нейтральных водах, в 13 милях от места проведения залпов SM-6) находился корабль-разведчик Тихоокеанского флота РФ "Карелия". Давно не секрет, что он «специализируется» на сборе информации о потенциальном противнике. Корабль наш и «прохаживался» там, - ну интересно же узнать, способны ли американцы перехватывать обновленной ракетой гиперзвуковые цели?

Но получился очень неприятный облом и его решило «заретушировать» близкое к Пентагону американское издание Military. В нем появилась заметка, которая дурачит читателей: мол, никакого провала испытаний не было, - просто их отложили на некоторое время. Читаем:

"Российский шпионский корабль, слонявшийся в международных водах у берегов Кауаи в течение нескольких дней, задержал запланированное ракетное испытание. Только после ухода разведывательного корабля "Карелия" американской стороне удалось возобновить тестовые пуски».

Интересно девки пляшут! Российский разведывательный корабль одним своим присутствием в нейтральных водах сорвал экспериментальные пуски новейших американских ракет! Лукавый детский лепет. Хорошо бы заодно «пожаловаться» и на российскую космическую разведку, электронные глаза которой бдительно присматривают за полигоном Баркинг-Сэндс, и на наши мощные РЛС, неусыпно наблюдающие за тем регионом земного шарика.

Но есть все-таки в США и честные люди.

Испытания американских ракет Standard Missile 6 (SM-6) корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis завершились неудачей. Об этом официально заявило Агентства по ПРО Минобороны США.

Как говорится в сообщении, ВМС США провели испытания совместно с агентством 29 мая. Их целью была демонстрация возможностей корабля с системой Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет SM-6. Однако перехват не был выполнен.

Ну что же, и такое бывает, когда испытывается новое или обновленное оружие. Хорошо, что Агентство по ПРО Минобороны США честно призналось в срыве испытаний. А не стало, как издание Military, лживо сбивать с толку сограждан, «обвиняя» в случившемся российский разведкорабль. Кто на нем командиром, - Петров или Боширов?