Татьяна Меженцева победила на «Детской новой волне» в Артеке

Татьяна Меженцева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом году конкурс «Детская новая волна» в Крыму проводился в экспериментальном формате, - это новая творческая идея, основанная на современной популярной молодёжной музыке в TikTok. В жюри работали два состава: первая часть – Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева, генеральный директор АНО Центра развития культурных инициатив, руководитель проекта Арт-кластер «Таврида» Сергей Першин, вторая часть – популярные тиктокеры-миллионники Gary Grey (Герман Черных), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян), Karina Kross (Карина Лазарьянц).

Пикантный момент- раньше Карину и Даву связывали отношения и они не очень хорошо расстались. А теперь встретились на «Детской новой волне». И хоть и не общались, но по крайней мере вели себя достойно, без публичных склок.

Плюс ко всему на сцене «Артек – Арены» выступали участники «Детской Новой волны» прошлых лет, кумиры поколения зумеров, гр. «Дискотека Авария», Ваня Дмитриенко, Микелла Абрамова, Хор Академии популярной музыки Игоря Крутого.

По итогам работы жюри обладателем Первого места (приз – цифровое пианино) стала Татьяна Меженцева (Россия). Второе место (приз – ультрабук) заняла Софи Сингх (Индия), третье (приз – комплект для звукозаписи) Каринэ Меграбян (Армения).

Приз зрительских симпатий получил Валерий Кузаков (Россия).

Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (профессиональный синтезатор) был вручен Милане Пономаренко (Россия).

Каждый финалист «Детской Новой волны – 2021» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» - путёвки в «Артек» на 2022 год.

Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании «АРС».

-Это невероятно! Я запомню эти эмоции на всю жизнь! Важно выступить так, чтобы самому себе можно было дать первое место,-говорит Татьяна Меженцева (Россия), занявшая первое место.

Кстати, накануне финала «Детской новой волны» звёздные гости конкурса высадили саженцы уникальных сортов деревьев в «Артеке», - в парке Горного комплекса. В знак 12-летней дружбы «Артека» с «Детской Новой волной».

Эфир конкурса – на телеканале НТВ.