В России удалось собрать 160 млн долларов для лечения мальчика из Читы, страдающего спинально мышечной атрофией

Фото из семейного архива

Косте Гепалову из Читы медики поставили редкий и страшный диагноз уже на пятнадцатом дне его жизни. Это было в сентябре 2018 года. У врачей появились подозрения, что у мальчика СМА - спинально-мышечная атрофия. Спустя несколько дней анализ подтвердил диагноз. Родителям сообщили: у вашего сына 1-й тип заболевания (самый сложный), увы, но дети с таким диагнозом чаще всего живут не более двух лет…

РАЗВИТИЕ ОСТАНОВИЛОСЬ

СМА - это страшно! Редкое генетическое заболевание, которое встречается у 1 из 10 тысяч новорожденных. У малыша атрофируются мышцы ног, головы, шеи, рук. Иногда это происходит сразу, с рождения, а иногда новорожденный первые несколько месяцев может развиваться совершенно обычно, как все дети. Но в какой-то момент начинается постепенно деградация мускулатуры. Какая же это мука - наблюдать, как медленно угасает твой ребенок, который просто не может двигаться…

Костя Гепалов с самого рождения не мог поднять свои ножки, как это делают детки его возраста. Позже он так и не смог поднимать головку, лежа на животе, или хотя бы удерживать ее в вертикальном положении.

Родителям удалось добиться, чтобы Костика включили в программу клинических исследований нового препарата, лечащего СМА. Для этого нужно было лететь из Читы в Санкт-Петербург. После первой дозы препарата появились первые результаты: постепенно стали лучше работать мышцы рук, к годику мальчишка все-таки научился держать голову вертикально и - пусть и с поддержкой - но сидеть! Но после этого развитие ребенка все-таки остановилось.

НЕПОДЪЕМНАЯ СУММА НА ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ СПАСЕТ

СМА, стоит отметить, не вызывает у детей задержки психического развития. То есть, ребенок умственно развивается абсолютно нормально, он все слышит, реагирует, но не может не то что бы встать, но и даже зачастую просто взять в руку какой-либо предмет…

Летом 2019 года стало известно, что в Штатах появился первый в мире генный препарат для лечения СМА «Золгенсма». Но проблема в том, что его нельзя просто пойти в аптеку и купить, это лекарство стоит колоссальных денег. Один укол по нынешнему курсу - около 2,2 миллионов долларов. То есть 160 млн рублей! При этом какое-то время считалось, что «Золгенсму» нельзя применять для детей старше двух лет, но позже этот порог пересмотрели, сейчас ограничения существует только по весу - до 21 кг.

Но стоит ли говорить, что для семьи Гепаловых 160 млн рублей - совершенно неподъемная сумма.

Поэтому в мае 2020 г был объявлен сбор средств на лечение Кости. И хотя добрые люди стали направлять свои деньги на лечение малыша, сумма была слишком большой, драгоценное время утекало. Родители мальчика рассказывали журналистам, что у Кости начал искривляться позвоночник, его пришлось даже подключать к искусственной вентиляции легких.

При этом мальчишка ведь растет, он видит, как другие дети носятся на детских площадках, катаются на горках. Но Костя, увы, не может без корсета сесть даже на качели. И любая игра со сверстниками для него может закончится смертельной травмой.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В течение нескольких месяцев деньги для спасения мальчика переводили из всех регионов России и других стран. Помогали всем миром, кто чем может - кто-то и по 100 рублей переводил. Тем не менее, время утекало, а необходимой суммы собрать все не удавалось.

И вот сегодня стало известно, что деньги на спасительный препарат для Кости Гипалова все-таки удалось собрать. Недостающую сумму в 115 млн рублей перевела компания «Удоканская медь» Алишера Усманова.

В прошлом году бизнесмен также помог с лечением от СМА Димы Тишинина из Тюмени (мальчик уже прошел в США курс терапии и вернулся домой - после получения дорогостоящего укола мальчишка показывает невероятные результаты) и Лени Ямковского из Астрахани.

Во всех этих случаях речь шла о пожертвованиях в более чем 100 млн рублей. И они были потрачены не напрасно: дети, которых многие считали обреченными, сегодня идут на поправку. А значит, будет жить и Костя Гепалов!