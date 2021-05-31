Пенсионерка скончалась из-за взорвавшегося кипятильника под Наро-Фоминском

Неисправный кипятильник взорвался, в результате чего пенсионерка получила серьёзные ожоги. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Несколько дней назад в одну из подмосковных больниц экстренно доставили 86-летнюю Светлану В.* со множеством ожогов рук и ног. Женщину сразу госпитализировали в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь.

Светлана Петровна была в сознании и смогла объяснить медикам, что такие серьезные ожоги получила дома, в поселке Александровка под Наро-Фоминском, когда решила заварить себе чай и воспользовалась кипятильником. Неисправное устройство взорвалось, пожилая женщина получила 40% ожогов конечностей и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

«Врачи несколько дней боролись за жизнь 86-летней Светланы В.*, однако ожоги оказались слишком серьезными. Через 4 дня проведенных в реанимации, Светлана Петровна скончалась от полученных травм. Женщина успела рассказать медикам, что причиной всему - взорвавшийся кипятильник, которым она пользовалась в своем доме», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, почему простейший бытовой прибор взорвался в руках пожилой женщины и найти ответственных за трагический инцидент.

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