Владимир Макей - о кознях бывших российских олигархов и передаче Софии Сапега Москве

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В интервью «Коммерсанту» глава МИДа Белоруссии Владимир Макей сделал ряд громких заявлений. Приводим наиболее интересные выдержки
Владимир Макей вынужденно признает, что ситуация вокруг Белоруссии после 23 мая стала более напряженной, чем даже летом 2020-го, после президентских выборов.
- Произошел негативный всплеск политических эмоций в ряде европейских стран в отношении Беларуси. По накалу превосходит август прошлого года. Наши партнеры, проповедуя верховенство права, отошли от такого подхода. Если произошел инцидент, чтобы сделать выводы, должно быть проведено расследование. Мы готовы к такому, с участием международных экспертов. Надо было дождаться объективного расследования и дальше принимать решения в отношении политических властей, в отношении компании «Белавиа», которая ни за что пострадала. Можно говорить об открыто враждебных действиях в отношении Беларуси.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства подтвердил, что его страна продолжает ориентироваться не на одну только страну, с которой есть союзный договор и которая продолжает оказывать Минску помощь, несмотря ни на что.
- У нас в феврале состоялось Всебелорусское народное собрание. Там обозначены приоритеты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Подтвержден принцип многовекторности. Мы являемся экспортно-ориентированной страной. В 2020 году мы экспортировали продукцию в 173 государства. Можно считать, что у нас 173 вектора на данный момент насчитывается. И снижения количества партнеров не наблюдается.
Владимир Макей подчеркнул, что в Минске понимают роль Москвы не только в двусторонних отношениях, но и в геополитическом раскладе.
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, май 2021 г.
Фото: REUTERS
- Коллективный Запад очень нервничает по поводу того, что мир становится многополярным, что появилось много крупных геополитических игроков, с мнением которых надо считаться. Согласен с коллегой Лавровым, который сказал, что мир перестал быть западноцентричным. Китай — одна из крупнейших экономик мира, Индия активно развивается, Россия сняла розовые очки, которые у нее были в 1990-е, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад. Россия тоже одна из ведущих мировых держав, при этом ядерных держав. Это не нравится многим на Западе — потеря своего авторитета.
Руководитель МИДа не мог не дать оценки отношениям с другим ближайшим соседом — Украиной (которые влияют и на отношения с Россией):
- В неофициальных разговорах украинские коллеги признают, что многие вещи, в том числе и в отношении Беларуси, Украиной предпринимаются по указке извне. Не хотелось бы превратиться в лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то — неважно, кому-то за океаном или по соседству. Это был выбор Украины - поставить отношения с Беларусью на паузу. Киев вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли, — во Львов 100 автобусов мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры на ту сумму, которую потеряли.
Министр иностранных дел охарактеризовал и взаимоотношения с США, с их диппредставителями.
- Посол США, прежде чем начать работу в Минске, должна была бы подумать о том, с каким багажом сюда едет. Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями? Прибыл новый временный поверенный США в делах в Беларусь, установим с ним контакт и будем обсуждать в том числе и чувствительные темы в наших отношениях.
Владимир Макей ответил и на вопрос о российской гражданке Софии Сапеги, которая была задержана после посадки самолета 23 мая вместе с ее бойфрендом Романом Протасевичем.
Россиянка София Сапега после задержания.
Фото: REUTERS
- Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с Лавровым. Консульский доступ был получен. Она вела так называемый «сайт карателей». «Черная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, госслужащих. Во всем мире есть правило о том, что разглашение личных данных запрещено, это является преступлением и жестко наказывается. Когда публикуются данные членов семей, детей — это вызывает омерзение и отвращение.
После суда, решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче ее для отбывания дальнейшего наказания в Россию.
Глава МИДа затронул и «щекотливую» тему о вероятном участии неких российских олигархов в раскачивании ситуации в Белоруссии в том числе до и после президентских выборов 2020-го.
- Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов. Бывших российских олигархов в том числе.
Не мог игнорировать глава белорусского внешнеполитического ведомства и вопрос о перспектива союзного государства России и Белоруссии:
- Сейчас не секрет, что речь идет о работе над союзными программами, связанными с укреплением нашей интеграции, поэтому есть что обсудить, есть о чем поговорить. И тем более в связи с таким молниеносным изменением обстановки вокруг наших стран, в том числе с учетом усилившегося санкционного давления не только на Беларусь, но и на Россию осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ. Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства. Споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. Президенты договорились о том, что необходимо провести Высший госсовет Союзного государства где-то осенью этого года.
В Договоре о создании Союзного государства прописана и подготовка Конституционного акта. А Конституционный акт должен быть принят, насколько я помню, на референдуме в обеих странах, после чего будут внесены изменения в Конституции двух государств.