Владимир Макей - о кознях бывших российских олигархов и передаче Софии Сапега Москве

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В интервью «Коммерсанту» глава МИДа Белоруссии Владимир Макей сделал ряд громких заявлений. Приводим наиболее интересные выдержки

ПОСАДКУ В МИНСКЕ НЕ РАССЛЕДОВАЛИ

Владимир Макей вынужденно признает, что ситуация вокруг Белоруссии после 23 мая стала более напряженной, чем даже летом 2020-го, после президентских выборов.

- Произошел негативный всплеск политических эмоций в ряде европейских стран в отношении Беларуси. По накалу превосходит август прошлого года. Наши партнеры, проповедуя верховенство права, отошли от такого подхода. Если произошел инцидент, чтобы сделать выводы, должно быть проведено расследование. Мы готовы к такому, с участием международных экспертов. Надо было дождаться объективного расследования и дальше принимать решения в отношении политических властей, в отношении компании «Белавиа», которая ни за что пострадала. Можно говорить об открыто враждебных действиях в отношении Беларуси.

173 ВЕКТОРА

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подтвердил, что его страна продолжает ориентироваться не на одну только страну, с которой есть союзный договор и которая продолжает оказывать Минску помощь, несмотря ни на что.

- У нас в феврале состоялось Всебелорусское народное собрание. Там обозначены приоритеты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Подтвержден принцип многовекторности. Мы являемся экспортно-ориентированной страной. В 2020 году мы экспортировали продукцию в 173 государства. Можно считать, что у нас 173 вектора на данный момент насчитывается. И снижения количества партнеров не наблюдается.

ПОТЕРЯ АВТОРИТЕТА

Владимир Макей подчеркнул, что в Минске понимают роль Москвы не только в двусторонних отношениях, но и в геополитическом раскладе.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, май 2021 г. Фото: REUTERS

- Коллективный Запад очень нервничает по поводу того, что мир становится многополярным, что появилось много крупных геополитических игроков, с мнением которых надо считаться. Согласен с коллегой Лавровым, который сказал, что мир перестал быть западноцентричным. Китай — одна из крупнейших экономик мира, Индия активно развивается, Россия сняла розовые очки, которые у нее были в 1990-е, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад. Россия тоже одна из ведущих мировых держав, при этом ядерных держав. Это не нравится многим на Западе — потеря своего авторитета.

УКРАИНА «НА ПАУЗЕ»

Руководитель МИДа не мог не дать оценки отношениям с другим ближайшим соседом — Украиной (которые влияют и на отношения с Россией):

- В неофициальных разговорах украинские коллеги признают, что многие вещи, в том числе и в отношении Беларуси, Украиной предпринимаются по указке извне. Не хотелось бы превратиться в лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то — неважно, кому-то за океаном или по соседству. Это был выбор Украины - поставить отношения с Беларусью на паузу. Киев вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли, — во Львов 100 автобусов мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры на ту сумму, которую потеряли.

ПОСОЛ США «НА СТАРТЕ»

Министр иностранных дел охарактеризовал и взаимоотношения с США, с их диппредставителями.

- Посол США, прежде чем начать работу в Минске, должна была бы подумать о том, с каким багажом сюда едет. Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями? Прибыл новый временный поверенный США в делах в Беларусь, установим с ним контакт и будем обсуждать в том числе и чувствительные темы в наших отношениях.

ДЕЛО САПЕГИ

Владимир Макей ответил и на вопрос о российской гражданке Софии Сапеги, которая была задержана после посадки самолета 23 мая вместе с ее бойфрендом Романом Протасевичем.

Россиянка София Сапега после задержания. Фото: REUTERS

- Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с Лавровым. Консульский доступ был получен. Она вела так называемый «сайт карателей». «Черная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, госслужащих. Во всем мире есть правило о том, что разглашение личных данных запрещено, это является преступлением и жестко наказывается. Когда публикуются данные членов семей, детей — это вызывает омерзение и отвращение.

После суда, решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче ее для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

ГДЕ РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ?

Глава МИДа затронул и «щекотливую» тему о вероятном участии неких российских олигархов в раскачивании ситуации в Белоруссии в том числе до и после президентских выборов 2020-го.

- Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов. Бывших российских олигархов в том числе.

СОЮЗ И СУВЕРЕНИТЕТ

Не мог игнорировать глава белорусского внешнеполитического ведомства и вопрос о перспектива союзного государства России и Белоруссии:

- Сейчас не секрет, что речь идет о работе над союзными программами, связанными с укреплением нашей интеграции, поэтому есть что обсудить, есть о чем поговорить. И тем более в связи с таким молниеносным изменением обстановки вокруг наших стран, в том числе с учетом усилившегося санкционного давления не только на Беларусь, но и на Россию осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ. Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства. Споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. Президенты договорились о том, что необходимо провести Высший госсовет Союзного государства где-то осенью этого года.

В Договоре о создании Союзного государства прописана и подготовка Конституционного акта. А Конституционный акт должен быть принят, насколько я помню, на референдуме в обеих странах, после чего будут внесены изменения в Конституции двух государств.