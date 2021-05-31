Расклады для сборной России на ЧМ-2021 по хоккею: как команде Брагина не пролететь мимо плей-офф

Сборная России может оказаться за бортом плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Фото: REUTERS
После воскресной победы сборной Швеции над Словакией (3:1), а Швейцарии над Беларусью (6:0) борьба в нашей группе обострилась до предела. Сразу три команды (Швейцария, Россия и Беларусь) набрали по 12 очков. Далее шведы и чехи (см. табл.) И при таких раскладах сборная России еще может не попасть в плей-офф, заняв 5-е место в группе.
Это случится, если произойдет несколько событий:
- команда Валерия Брагина проиграет два оставшихся матча – шведам (31 мая, 20:15) и белорусам (1 июня, 20:15) в основное время
- шведы победят Россию, наберут 12 очков и опередят по личным встречам
- словаки проиграют чехам, но с 12-ю очками все равно окажутся выше сборной России по личным встречам
- швейцарцы не проиграют в последнем туре Великобритании
Таким образом, чтобы обезопасить себя, нам надо завоевать хотя бы одно очко (поражение в дополнительное время) в двух оставшихся матчах.
Напомним, что в плей-офф попадают по 4 лучших команды из каждой группы. Далее 1-я команда из каждой группы играет с 4-й из другой. 2-е и 3-и места разных групп играют между собой.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею
(на утро 31 мая)
Группа A
1 Швейцария 6/12
2 Россия 5/12
3 Словакия 6/12
4 Швеция 6/9
5 Чехия 5/8
6 Дания 6/8
7 Великобритания 6/4
8 Беларусь 6/4
Оставшиеся матчи
Группа A
31 мая
Чехия – Дания
Россия – Швеция
Швейцария – Великобритания
1 июня
Словакия – Чехия
Россия – Беларусь
Группа B
1 Финляндия 6/15
2 США 5/12
3 Казахстан 6/10
4 Германия 5/9
5 Латвия 6/9
6 Канада 6/9
7 Норвегия 6/5
8 Италия 6/0
Оставшиеся матчи
Группа B
31 мая
США – Германия
Норвегия – Казахстан
Канада – Финляндия
1 июня
Италия – США
Германия – Латвия