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Общество31 мая 2021 12:55

«Капец, шел сутки!»: нефтяники спасли ямальца, который остался без транспорта посреди тундры

Вахтовики «Газпром нефти» оказали первую помощь парню, который 23 часа шел по заснеженной ямальской тундре в поисках людей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото Газпром нефть

Фото Газпром нефть

Подписчик паблика «ВКонтакте» «ЧП Ямал» сообщил историю спасения ямальца, снегоход которого застрял в тундре.

«Парень из тундры (живет в 70 км от Харасевэйского месторождения) чуть не погиб, пока добирался на снегоходе за бензой. Чувак застрял в снегу на полпути до месторождения. Решил добраться до нефтяников, капец, шел сутки!»,сообщает «ЧП Ямал».

Мужчине посчастливилось после 23 часов блуждания по бескрайним ледяным просторам встретить на пути объект «Газпром нефти». Выбери он другое направление, то мог бы идти и сотни километров, не встретив ни единой души на пути. Вахтовики оказали ему медицинскую помощь, выдали теплую одежду и накормили. Помогли нефтяники также спасти и его технику – за ней направили два вездехода трэкол. Климатические условия на Севере непростые, особенно в период весеннего паводка – перемещение по тундре сопряжено с рисками. Из-за оттепели там много воды: снежный покров начинает подтаивать, поверхность покрывается наледью. За сутки снегоход занесло снегом, транспорт вмерз в лед – вытащили его только с помощью электролебедок и отбуксировали до месторождения. После того, как Руслан восстановил силы, и медики дали добро на его отправку, он благополучно уехал домой.

Фото Газпром нефть

Фото Газпром нефть

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