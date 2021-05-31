«Капец, шел сутки!»: нефтяники спасли ямальца, который остался без транспорта посреди тундры

Фото Газпром нефть

Подписчик паблика «ВКонтакте» «ЧП Ямал» сообщил историю спасения ямальца, снегоход которого застрял в тундре.

«Парень из тундры (живет в 70 км от Харасевэйского месторождения) чуть не погиб, пока добирался на снегоходе за бензой. Чувак застрял в снегу на полпути до месторождения. Решил добраться до нефтяников, капец, шел сутки!», – сообщает «ЧП Ямал».

Мужчине посчастливилось после 23 часов блуждания по бескрайним ледяным просторам встретить на пути объект «Газпром нефти». Выбери он другое направление, то мог бы идти и сотни километров, не встретив ни единой души на пути. Вахтовики оказали ему медицинскую помощь, выдали теплую одежду и накормили. Помогли нефтяники также спасти и его технику – за ней направили два вездехода трэкол. Климатические условия на Севере непростые, особенно в период весеннего паводка – перемещение по тундре сопряжено с рисками. Из-за оттепели там много воды: снежный покров начинает подтаивать, поверхность покрывается наледью. За сутки снегоход занесло снегом, транспорт вмерз в лед – вытащили его только с помощью электролебедок и отбуксировали до месторождения. После того, как Руслан восстановил силы, и медики дали добро на его отправку, он благополучно уехал домой.