В авиакатастрофе погиб Джо Лара - знаменитый Тарзан из 90-х

Роль Тарзана стала для Джо Лары главной в карьере. Фото: кадр из фильма

Роман Эдгара Райса Берроуза «Тарзан из племени обезьян» экранизировали часто, и так получилось, что у каждого поколения Тарзан был свой. В 30-е и 40-е этот герой был неотделим от Джонни Вайсмюллера, бывшего олимпийского чемпиона по плаванию, ставшего киноактером. В 80-е с Тарзаном ассоциировался молодой Кристофер Ламберт, сыгравший его в фильме «Грейсток: легенда о Тарзане, повелителе обезьян».

В 2010-е в крупнобюджетной голливудской экранизации «Тарзана» снялся Александр Скарсгард. Ну, а в 90-е главным Тарзаном был Джо Лара. Сериал с его участием «Тарзан: история приключений» в конце 90-х в России показывал телеканал НТВ, а в начале 2000-х - РТР. Он был не особенно длинным - всего 22 серии, но многие его запомнили.

Роль Тарзана стала для Джо Лары главной в карьере. В 90-е и начале 2000-х он снимался

часто, но в основном в дешевых боевиках, выходящих сразу на видео: назывались они, например, «Закатная жара», «Американский киборг: стальной воин» или «Операция отряда «Дельта»-4». Кроме того, он появлялся в отдельных эпизодах сериалов «Спасатели Малибу» и «Конан». Кроме того, Лара увлекался музыкой, играл на гитаре и в 2009 году выпустил альбом Joe Lara: The Cry of Freedom.

Сейчас, когда он разбился в авиакатастрофе, американские СМИ выносят в заголовки не его, а его жену, летевшую с ним в небольшом частном самолете Cessna 501. Ее звали Гвен Шэмблин Лара, она были диетологом и основателем церкви - или, наверное, скорее секты - «Братство оставшихся». Она создала ее в 1999 году, сейчас в мире действует 150 храмов, в которых молятся верующие. Казалось бы, при чем здесь диетология? Но Гвен Шэмблин Лара прекрасно увязывала ее с религией, считая ожирение одной из главных бед современного общества, наряду с разводами, депрессией и отбившимися от рук детьми. И в ее программе по снижению веса, так незамысловато и названной «Снижение веса» (Weight Down), потеря лишних килограммов впрямую соотносилась с верой в Бога.

Самолет вылетел в субботу из аэропорта городка Смирна, штат Теннесси, и упал в озеро Перси Прист Лейк. На борту, кроме 66-летней Гвен Шэмблин Лара и 58-летнего Уильяма Джозефа Лары (это настоящее имя актера), находилось еще пять человек. Все пассажиры и пилот погибли. Полиция Теннесси сейчас ведет расследование причин катастрофы.