Втайне от жены назанимал денег, а потом убил всех во сне: что известно о семье с детьми, найденной мертвой в Щелково

Фируз и Юлия Михайловы приехали в Россию из Таджикистана несколько лет назад. Фото: Личный архив

Сайту kp.ru стали известны новые подробности о семье Михайловых (фамилия изменена), убитой в подмосковном городе Щелково.

Напомним:

- Накануне в квартире в многоэтажном доме нашли четыре тела: 42-летний Фируз, его 40-летняя жена Юлия и их дочери - 11 и 17 лет.

- Квартира была заперта изнутри.

- Женщина и девочки убиты ножом. На теле мужчины никаких видимых повреждений нет.

- По версии следствия, Фируз Михайлов расправился с родными, а потом покончил с собой.

В этой истории остается много вопросов. Эксперты считают, что тела пролежали в закрытой квартире около месяца, еще с конца апреля. Почему же никто не хвалился целой пропавшей семьи? Ведь обе девочки, насколько известно, учились в школе.

ДУШАНБЕ-ВОЛГОГРАД-МОСКВА

Как рассказали сайту kp.ru знакомые семьи, Михайловы приехали в Россию из Таджикистана несколько лет назад. Сначала - в Волгоград, где у Юлии (в девичестве женщина была Самсоновой) жили родственники. Там получили гражданство и перебрались в Москву. Несколько лет прожили на севере Москвы, девочки устроились в школу №1159.

- Фируз был человеком с техническим образованием, он много лет работал в рекламе, хорошо разбирался в информационных технологиях, - объясняют друзья семьи. - У него даже фирмы какие-то были, оказывающие услуги по продвижению рекламы в интернете. Но в конце концов его пригласили на хорошую должность в московской рекламной фирме.

Кстати, по словам нашего источника в правоохранительных органах, у Фируза Михайлова была очень высокая и белая зарплата - около 200 тысяч рублей в месяц.

Как рассказывают друзья семьи, в начале 2021 года Михайловы купили в ипотеку квартиру в подмосковном Щелково - ту самую, где были обнаружены тела.

При этом девочек срывать из школы не стали. Как сообщила «КП» одна из подруг погибших школьниц, каждый день ездить из Щелково на север Москвы было невозможно, поэтому родители нашли для Дарии и Русланы (имена изменены, - Авт.) компромиссный вариант - перевели их на домашнее обучение. Педагоги присылали домашнее задание, а девочки отвечали уроки по видеосвязи. Процесс обучения контролировала мама - Юлия нигде не работала, занималась домашними делами.

Юлия Михайлова и её дочки. Фото: Личный архив

- Семья - религиозная?

- Ну как сказать. Фируз - таджик, мусульманин. А Юлия была православная, крестик носила. Но они на этот счет никогда не заморачивались. Правда, не знаю, крестили ли девочек. Но платков-никабов они никогда не носили, это точно, - сообщил друг семьи.

ТАИНСТВЕННЫЕ ДОЛГИ

Но в последнее время в семье Михайловых что-то разладилось. Знакомые говорят, что Фируз и Юлия начали часто ссориться. Причем, из-за денег. Хотя, казалось бы, - у Фируза ведь такая высокая зарплата?!

Юлия жаловалась, что в какой-то момент им вдруг стало не хватать денег. Потом она узнала, что муж втайне от нее занимает крупные суммы у знакомых и не отдает. Из-за этого и ссорились.

Не исключено, что в одной из таких ссор Фируз Михайлов и схватил нож...

По данным «Комсомольской Правды», тела Юлии с дочками нашли в кроватях - глава семейства убил их всех во сне.

- Я не знаю, на куда он мог тратить такие крупные деньги, - продолжает наш собеседник. - Могу только предполагать: может, играть начал, или на вещества какие-то подсел, я не знаю.

- Он бывал агрессивным?

- Я за ним такого не замечал.

ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЮЛИИ ЗАЯВЛЯЛИ ЕЩЕ 4 МАЯ

До сих пор непонятно, почему Михайловых никто не хватился в течение четырех или даже пяти недель. Следствие сейчас проверяет, сообщили ли о исчезновении двух учениц в школе.

Убитые девочки учились в одной из школ севера Москвы. Фото: Личный архив

Достоверно известно, что еще 4 мая племянник Юлии Михайловой сообщил в полицию, что она перестала выходить на связь, также он не может дозвониться ни ее мужу, ни дочерям.

Но квартиру в Щелково вскрыли только когда соседи начали жаловаться на жуткий трупный запах из-за запертой двери...

- С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначено несколько экспертиз.

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