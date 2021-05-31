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Общество31 мая 2021 13:21

У богатых свои причуды: россияне назвали свои затраты на содержание ребенка

Большинству хватает 30 тысяч рублей, но некоторым нужны шестизначные суммы
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Большинству хватает 30 тысяч рублей, но некоторым нужны шестизначные суммы

Большинству хватает 30 тысяч рублей, но некоторым нужны шестизначные суммы

Фото: Shutterstock

Сколько денег нужно, чтобы поднять ребенка? Исследование на эту тему провели аналитики банка «Открытие» в преддверие Дня защиты детей, опросив 1000 совершеннолетних россиян в крупных городах страны.

Так, каждый третий считает, что на достойное содержание одного ребенка в месяц нужно от 15 до 30 тыс.руб. Примерно столько думают, что воспитание обходится от 30 до 50 тыс.рублей. Каждый пятый тратит до 100 тысяч рублей в месяц, а каждый 12-й более 100 тысяч рублей. В сравнимую с прожиточным минимумом суммв в 15 тысяч рублей укладываются лишь 6% россиян.

Пока заводить детей не планируют 13% женщин и 16% мужчин. Вообще не хотят детей 37% женщин и 29% мужчин (о причинах отказа россиян заводить наследников читайте здесь).

- Очевидно: богатые люди готовы потратить на своих детей значительно больше денег, чем бедные. Но результаты опроса показывают будущую структуру нашего общества, — говорит экономист Денис Ракша. — Дети, на которых потрачено мало денег, получат плохое образование, не будут иметь те же возможности, что их более богатые сверстники. Так закрепляется социальное расслоение. Когда у этих детей появятся свои дети, они тоже на них будут тратить мало. Результаты опроса печальны, но ожидаемы. Ну кто сейчас может тратить 100 тысяч в месяц и более на содержание ребенка? Только элита и самая верхушка среднего класса.

КОНКРЕТНО

Сколько нужно для достойного содержания ребенка в месяц?

От 15 до 30 тыс.руб. — 35%

От 30 до 50 тыс.руб. — 33%

От 50 до 100 тыс.руб. —19%

Свыше 100 тыс.руб. — 8%

15 тыс.руб. — 6%

Сколько у вас детей?

Один — 36% женщин / 39% мужчин

Два — 33% женщин / 27% мужчин

Три и более — 5% женщин / 4% мужчин

Не имею детей — 26% женщин / 29% мужчин

Сколько вы хотите детей?

Минимум одного — 28% женщин / 33% мужчин

Двоих — 44 женщин / 34% мужчин

Троих и более — 15% женщин / 17% мужчин

Пока не хочу детей — 13 % женщин / 16% мужчин

Не хочу детей ни при каких условиях — 37% женщин / 29% мужчин

По данным Банка «Открытие».

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