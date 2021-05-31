«Сибирский лобстер» в стране озер: В Финляндии набирают популярность советские автомобили

Советская "Нива" на просторах Финляндии. Фото: siperianhummeri.fi

12 лет — таков средний возраст финского пассажирского автомобиля. Из-за высоких налогов покупать новинки невыгодно, поэтому машины переходят от хозяина к хозяину, пока не окажутся на свалке. Или в гаражах рукастых энтузиастов, которые долгими финскими зимними вечерами под рюмку-другую колдуют над четырехколесными артефактами разных эпох. Зато летом по дорогам страны массово рассекают розовые кадиллаки и порыкивают восьмью цилиндрами гоночные купе из 60-х.

В океане этой американской авто-старины остров советской экзотики выглядит особенно эффектно. Бывший чиновник министерства транспорта Финляндии Ханну Лаурикайнен открыл в пригороде Хельсинки пункт сдачи в прокат советских автомобилей «Лада». В ассортименте весь модельный ряд (кроме универсалов), местами — нестандартных расцветок. Каждая машина из 9 машин имеет свое название: потрепанная Нива 1984 года называется «Сибирский лобстер», а черная лада 2106 предлагается для деловых и торжественных выездов под названием «Министр». Салатовая «Копее(й)кка» 1976 года позиционируется как автомобиль для романтических свиданий или свадеб. Все удовольствие — от 89 евро в день. Пенсионерам — скидки.

Советская "Коппеека" сдается в аренду за 89 евро/день. Фото: siperianhummeri.fi

Бизнес Лаурикайнена, потерявшего чиновничью работу из-за сокращения штатов, пока нельзя назвать супер-успешным. Но несколько клиентов с начала апреля уже оценили прелести советского автопрома. Если бы финн честно не рассказывал бы клиентам, что поездка на «Ладе» — это всегда приключение, желающих, возможно, было бы больше. Немногие сегодня готовы «почувствовать себя в центре города, как на диком бездорожье» (цитата с сайта)!

Советский автопром хорошо знаком финнам старших поколений. С 1948 по 2003 год местная компания «Конела» поставляла на североевропейский рынок тракторы и пассажирские автомобили. В лучшие годы здесь продавалось свыше 12 тысяч машин, а суммарный объем поставок автоисторики оценивают в 300 с лишним тысяч. Хитом была полноприводная «Нива», а в 1996-1998 годах на финском заводе Valmet в городе Уусикаупунки даже была организована мелкосерийная сборка тюнинговой версии ВАЗ-2109 под торговой маркой LADA Samara Baltic.

В лучшие годы в Финляндии продавалось свыше 12 тысяч машин из СССР. Фото: siperianhummeri.fi

Финны довольно смело экспериментировали и с другими марками. Например, удлиняли для местного рынка пикапы ИЖ (он же «каблук») и выпускали ГАЗ-24 Konela — модификацию «Волги» с трехлитровым двигателем V6 Ford мощностью 144 л.с. (с «табуном» в полтора раза большим, чем под капотом у обычной 24-й). Однако, в 2003 году советский автопром окончательно покинул финский рынок, оставив его энтузиастам-археологам типа Ханну Лаурикайнена.