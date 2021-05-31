Дмитрий Песков - о том, почему Путин не купался в море с Лукашенко: Это - личное пространство президента и я не собираюсь в него вторгаться

Пресс-секретарь ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, почему Владимир Путин в субботу, 29 мая, позвал Александра Лукашенко искупаться в море (и был снимок, Александр Григорьевич плещется в море), а сам Владимир Владимирович с ним не пошел купаться? - такой вопрос представителю Кремля журналист «Комсомольской правды» задал в понедельник, 31 июня, - и продолжил. - Не было свободного времени? Или, может быть, какие-то бытовые причины? Или - что-то, связанное со здоровьем, чисто медицинское? Или, может быть, - вопросы безопасности?

- Не безопасность, не здоровье, - сказал Песков. - Я не знаю и не могу вам сказать. Это как бы личное пространство президента – купался он, не купался. Я не располагаю никакой информацией на этот счет и не собираюсь в это личное пространство вторгаться.

Но что касается совместных планов, о чем в целом говорил президент, то они были реализованы. Вы знаете, на следующий день (после переговоров в пятницу. - А.Г.), в субботу, два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили.

- Еще один вопрос. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году. Обсуждалась ли эта тема, и почему она именно в эти дни возникла? И какие у вас на этот счет комментарии?

Вот что дословно ответил на этот вопрос «Комсомольской правды» пресс-секретарь:

- Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопросы в Министерство иностранных дел Белоруссии.