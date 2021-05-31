Во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» приняли участие 120 тысяч человек

30 мая 2021 года в 84 регионах России прошел V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В нем приняли участие 120 тысяч человек. Они стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. Генеральным спонсором мероприятия выступил ПСБ. В забеге участвовало более 3000 сотрудников банка со всей страны. Среди них - председатель ПСБ Петр Фрадков. Он бежал в Санкт-Петербурге.

- Уверен, жить полной жизнью, достигать высоких результатов невозможно без спорта. Он закаляет характер, развивает волю к победе, дает мотивацию расти над собой. Всероссийский «Забег.РФ», который банк поддерживает уже несколько лет, является знаковым спортивным событием для всей страны. Мероприятие объединяет не только любителей спорта по всей России, но и всю страну в единую дружную команду, - сказал Петр Фрадков. - ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране. Это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России.

Маршрут полумарафона проходил по центральным и историческим частям городов-участников. Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21 км. В Санкт-Петербурге бегуны стартовали и финишировали на Дворцовой площади.