На Олимпиаде в Японии может не хватить врачей

Окончательное решение - быть или не быть этим летом токийской Олимпиаде, будет приниматься в середине июня. Фото: REUTERS

Как пишет The Japan Times, медицинский истеблишмент Японии опасается, что во время Игр просто не хватит врачей. В страну для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх приедет 78 000 человек из 200 стран мира, и каждый привезет свой вариант вируса. Первоначально японцы собирались выделить на сопровождение Игр 10 000 медицинских работников, но потом были вынуждены сократить их число до 7 000, чтобы не парализовать всю систему здравоохранения.

Ситуация усугубляется тем, что в Японии пока один из самых низких процентов вакцинированных среди развитых стран, и ситуация может очень быстро выйти из-под контроля.

Тучи на Олимпиадой-2020, которую уже из-за пандемии перенесли на год, продолжают сгущаться. Все больше японцев выступают против проведения Игр в этом году. Психоз вокруг Олимпиады на прошлой неделе подогрели США, предупредившие американцев, что ездить в Японию небезопасно. Вскоре влиятельная японская газета "Асахи", официальный спонсор Олимпийских игр в Токио, призвала в редакционной статье премьер-министра Есихидэ Сугу вообще отменить крупнейшее в мире спортивное соревнование.

Сам же премьер-министр, почти ежедневно отвечая на вопрос о безопасности проведения турнира, повторяет как мантру: “Мы работаем над тем, чтобы Игры были безопасными и принимаем все возможные меры для предотвращения распространения инфекции среди спортсменов и всеми, кто будет с ними контактировать.”

Ему вторит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, подсчитавший, что 80 процентов участников Игр будут привиты. Сами японцы также стараются ускорить вакцинацию своих спортсменов.

По словам Хироси Окудеры, который отвечал за медицинское обеспечение на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, соблюдать меры предосторожности во время Олимпиады будет очень сложно. Ведь к эпидемии коронавируса будут примешиваться и обычные респираторные заболевания, сопровождающие любые всемирные форумы. А ношение маски при температуре, близкой к 40 градусам Цельсия, и влажности выше 90% может привести к тепловому удару.

Окончательное решение по Олимпиаде будет приниматься в середине июня. Тогда и станет ясно, пройдут ли Игры в назначенные сроки, с 23 июля по 8 августа, и как – с болельщиками или без. Пока же на официальном сайте Токио-2020 работают часы обратного отсчета времени, показывающие, что до старта осталось 53 дня. Но эти часы один раз уже останавливались...