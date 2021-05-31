Звезды спорта, политики и бизнесмены сыграют в хоккей на ПМЭФ

Фото: фонд Росконгресс

Хоккейные турниры стали своеобразной традицией Петербургского международного экономического форума. «Помахать клюшкой» на лед выходят не только профессиональные спортсмены, но и чиновники, и бизнесмены. В разные годы в матчах принимали участия министры транспорта и спорта, олимпийские чемпионы, президенты крупных компаний и спортивных клубов. Этот год не станет исключением. Гала-матч по хоккею Roscongress Cup пройдет в предстартовый день ПМЭФ 2-го июня. Составы команд объявят чуть позже.

Кроме того, на форуме состоятся еще более 10 спортивных мероприятий. Например, финиш «Ралли Мира» - более 10 советских ретроавтомобилей, которые приедут в Петербург из Сан-Марино. Турниры по сквошу, гольфу, теннису и конкуру. Чемпионат по парусному спорту среди бизнес-клубов и мастер-классы на яхтах.

Кроме того, под эгидой ПМЭФ пройдет дебют клубного турнира по дзюдо «Вызов». Это будет противостояние грандов европейского дзюдо: восьмикратного чемпиона Европы клуба «Явар-Нева» и двукратного чемпиона Испании «AJM Мадрид». Впервые в спортивную программу ПМЭФ будет включен вечер профессионального бокса. Хэдлайнером станет бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян.

Тему спорта раскроют и в деловой программе. Например, на одной из панельных дискуссий будут обсуждать, как вовлечь к 2030 году 70% населения страны в занятия спортом. Именно такая цель стоит в новой стратегии развития спортивной отрасли. На другой подискутируют о роли спорта в молодежной политике - способен ли он победить онлайн-развлечения.

Петербургский международный экономический форум состоится 3-5 июня. В течение 3 дней участники будут обсуждать важные экономические, политические и социальные темы. На площадке будет работать открытая студия «Комсомольской правды».