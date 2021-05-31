Игры с историей заканчиваются настоящей войной

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Картина Василия Сурикова. Фото: wikimedia.org

Говоря об искажении исторической правды, мы говорим почти исключительно о Великой Отечественной войне. Это — фокус как нашего внимания, так и внимания наших геополитических конкурентов. «Переписывая» правду о великой войне, они бьют в самый главный нервный узел России. Общая Победа — это и ключевая скрепа политической российской нации, и самый важный момент общей истории с народами бывшего СССР.

Но не нужно обольщаться. Атака на российскую историю идет по всем фронтам. Желающих предложить новые «оригинальные» трактовки» - огромное количество. Что находится за этими трактовками обычно выпадает из широкого поля зрения.

Вот вам очередной пример.

Некая компания выпустила настольную игру «Сибирь.Начало» по мотивам истории освоения Сибири.

Казалось бы — отлично. Вот она та самая работа с молодежью. Популяризация русской истории. Национальные герои, русская география, великие события. Да еще в игровой форме, а не виде унылого школьного учебника.

Однако при ближайшем рассмотрении игрушка оказывается с двойным дном.

Задания для игроков выглядят так: собери отряд стрельцов и отправляйся в поход покорять Сибирские земли.

Ограбить туземные скудельни (сокровищницы коренных народов Сибири). Необходимо найти проводника и опередить конкурирующие ватаги.

Найдя некрещеное поселение — разоряй капище и строй церковь. Инородцы не сдаются боя, поучаствуй в бое за веру!

Устраивай облавы на раскольников. Раскольники укрываются от подати. Их скиты требуется находить и переписывать (хорошо хоть не сжигать как инородцев)

Вдали от царского пригляда, боярская челядь совсем страх потеряла. Объедини купцов в купеческую гильдию, чтобы было проще давать взятки.

Казачий бунт. Вольные люди учинили в Сибири свою казацкую власть. Подави бунт при помощи солдат.

Фрагмент коробки настольной игры "Сибирь. Начало".

С одной стороны, вроде бы ничего особенного. Кто знает историю, читал и про мздоимство бояр, и про староверские гари, и про беспощадное взыскание ясака с инородцев казачьими отрядами. Только проблема в том, что играть в эту настольную игру «Сибирь. Начало» будут те, кто ничего другого про освоение Сибири русскими не знает. И в голове у них останется только картина классической колонизации по типу американского Дикого Запада.

А потом, если игрушка хорошо «зайдет», по ней напишут и одноименную компьютерную игру (особенно, если найдется грамотный спонсор «с интересом») и массовое внедрение оригинальной версии освоения Сибири, где русские грабили и сгоняли со своей земли коренные народы, окончательно укрепится в сознании целого поколения.

Тем более, что эта версия активно «качается» националистами в Якутии, Бурятии, Тыве и среди сибирских татар.

Именно на этом мифическом сопротивлении русскому империализму строится идеология мягкого сепаратизма. Сначала переписывается история и вместо взаимопроникновения, смешения русских переселенцев и местных народов возникает беспощадный русский колонизатор.

А потом в точности по леволиберальным лекалам нам будет предложен русский BLM, приметы которого множатся каждый день.

Мы это видели в Тобольске, где татарские активисты добились исключения имени Ермака в конкурсе на выбор имени для нового аэропорта.

В Татарстане, где день взятия Казани войсками Ивана Грозного объявлен днем памяти по погибшим защитникам-шахидам.

Еще есть адреса на карте…

Это не игрушки. Это — все по-настоящему, все всерьез.