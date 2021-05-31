ЕС готовит новый сценарий дружбы с Россией Фото: Shutterstock

В Евросоюзе готовятся к ряду очередных саммитов, которые должны состояться в июне. Первый - саммит ЕС и США - будет приурочен к визиту американского президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Брюссель и Лондон. Второй - саммит НАТО. Обе встречи пройдут накануне исторических переговоров между президентом России Владимиром Путин и его американским коллегой.

Однако уже сейчас Евросоюз планирует разработать меры по выстраиванию новой модели отношений с Москвой. Дело в том, что после инцидента с самолетом компании Ryanair в небе над Белоруссией, власти ЕС обеспокоились тем, что Россия может усилить свое влияние на соседнее государство, воспользовавшись ухудшением отношений между Брюсселем и Минском. А это, по мнению европейцев, необходимо пресечь с помощью «экономического сотрудничества и политического взаимопонимания», которое могут предложить Кремлю. Только так возможно спасти ситуацию и преодолеть существующие разногласия, существующие с 2014 года, уверены источники испанской газеты El Pais.

Разумеется, есть и другой - более жесткий - вариант развития отношений между Россией и Евросоюзом. Это очередной пакет санкций и эскалация напряженности.

О иных сценариях источники пока ничего не сообщили.

Эту тему, в частности, обсудили главы государств-членов ЕС во время саммита на прошлой неделе. Все они высказывают опасения, что из-за политической и воздушной изоляции Белоруссии, Москва может в значительной мере расширить свое влияние на Минск.

Сегодня во время конференции, посвященной отношениям ЕС и России, глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заметил, что Москва готова и открыта к равноправному и честному взаимодействию с Брюсселем. Но в случае новых недружественных шагов ЕС («попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела») стоит ожидать неизбежной ответной реакции.

- В Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права, - отметил Лавров.