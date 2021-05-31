Тимати и три грации: с кем на самом деле остался рэпер после финала "Холостяка"

Три девушки, претендующие на сердце "холостяка" по окончании проекта: Катя Сафарова, Анастасия Решетова и Алиса Грабовая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Холостяк" все: в финале телепроекта Тимати назвал имя избранницы - ей стала 23-летняя модель Екатерина Сафарова. Красивая, успешная и даже известная в узких кругах: пару лет назад она прославилась благодаря роману с бразильским футболистом Неймаром. После окончания съемок, как призналась Катя в Инстаграме, она до сих пор носит кольцо за 20 млн, которое вручил ей рэпер (это, конечно, презент по бартеру, а не из кармана Тимати). Однако, на самый популярный вопрос подписчиков, общаются ли они с "холостяком", девушка лишь кокетничает: "Счастье любит тишину".

Тимати назвал имя избранницы - ей стала 23-летняя модель Екатерина Сафарова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот и Тимати молчит, словно рыба: на его странице до сих пор нет ни одной публикации о "невесте". Зато на откровения о другой участнице Алисе Грабовой, проигравшей битву за сердце холостяка в финальном раунде, рэпер не поскупился. Мол, она была слишком идеальна, слишком загадочна, и разгадать этот ребус Тимати так и не удалось. А кроме того, ему пришлось бы слишком постараться, чтобы соответствовать такой девушке - к этому певец-бизнесмен оказался не готов. Зато Алиса получила солидный бонус: ей Тимати посвятил песню, которую написал сам. "Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так", - согласитесь, не слишком-то убедительное расставание...

Вот и Тимати молчит, словно рыба: на его странице до сих пор нет ни одной публикации о "невесте". Зато на откровения о другой участнице Алисе Грабовой, проигравшей битву за сердце холостяка в финальном раунде, рэпер не поскупился. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, поклонники Грабовой тоже до сих пор не могут поверить, что Тимати дал ей от ворот поворот. Ведь Алиса - единственная, кому рэпер целовал руки; единственная, перед кем он опускался на колено; единственная, в ком он признал голубую кровь. А сентиментальные барышни и вовсе разглядели в этой паре родственные души, которые будут вместе, несмотря ни на что. Видимо, на это надеется и сама финалистка: в своем Инстаграме она разместила один из таких трогательных отзывов.

После окончания съемок, как призналась Катя в Инстаграме, она до сих пор носит кольцо за 20 млн, которое вручил ей рэпер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я расплакалась от того, что две любящие души не вместе, - написала одна из зрительниц. - Вы встречались в прошлых жизнях и такое счастье, что узнали друг друга в этой. Он первый раз почувствовал близость души, и это было, как в сказке. Но иногда страшно осознавать в себе такую искренность, и человек ее отторгает. При этом его душа рвется к ней... Такая связь не может завершиться, это безусловная любовь.

Но на беду финалисток "Холостяка" есть у Тимати еще одна "родственная душа" - его бывшая избранница Анастасия Решетова, воспитывающая сына от рэпера. И третья грация, похоже, сдаваться не собирается. В соцсетях она то и дело интригует подписчиков: демонстрирует на запястье дорогие мужские часы (одни на двоих с бывшим), флиртует с ним в комментариях, а кроме того, их регулярно видят вместе на публике.

Но на беду финалисток "Холостяка" есть у Тимати еще одна "родственная душа" - его бывшая избранница Анастасия Решетова, воспитывающая сына от рэпера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно модель выпустила монолог-исповедь, посвященный разрыву с Тимати, да еще и запела - и это тоже оказалось о нем. Две первые песни Решетовой - часть триптиха, в котором новоявленная певица рассказывает о пережитой боли и растерзанных чувствах, "о том, о чем нельзя сказать вслух напрямую, только намеками, полутонами". Третья композиция еще не вышла, и Настя вовсю подогревает интерес. Мол, только услышав все три песни, слушатель поймет, что же на самом деле связывает бывших любовников...

НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ!

О чем поет бывшая Тимати

"Без него", RA (видимо, это расшифровывается как Решетова Анастасия)

Ты делаешь вид, будто все хорошо,

Но на душе скребут дикие кошки.

Не жизнь, а сплошное телешоу,

Только здесь все не понарошку.

От чего же ты снова бежишь,

И как это изменит суть?

Только тот, кого ничто не держит,

Отправляется в путь.

Исчезает из всех моих систем координат.

И сделав выбор за двоих,

Скажи только честно, ты рад?

Припев:

Сколько ночей проплакала,

Неужели оно стоит того?

Может, начать все заново,

Только пожалуй, без него.

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