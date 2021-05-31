В домах россиян начнется массовая замена почтовых ящиков

В пилотном режиме эксперимент по установке новых почтовых ящиков проведут уже в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почтовый ящик – казалось бы, банальная штука, которая почти не изменилась за последнюю пару сотен лет. Но, видимо, и для нее пришло время перемен. Руководитель «Почты России» Максим Акимов анонсировал грядущую замену почтовых ящиков в домах россиян на постаматы. Главное отличие одного устройства от другого в том, что в постамат можно засунуть не только письма, платежки и рекламные листовки, но и небольшие посылки. То есть на почтовое отделение за ними ходить будет не нужно. А курьеры смогут оставлять заказы не у двери, а в специальной нише.

- Никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микропостамате, - пояснил свою идею Акимов.

Когда начнутся массовые замены почтовых ящиков в стране руководитель «Почты России» не уточнил. Однако он отметил, что в пилотном режиме эксперимент проведут уже в этом году. Пока все детали проекта еще прорабатываются. Например, рассматривается вариант, при котором постаматы будут установлены в одном месте на весь дом. Но тогда нужно будет решить вопрос доступа к ним людей из соседних подъездов.