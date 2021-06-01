Что изменится в России с 1 июня 2021: маркировка мороженого и конец заморозке цен на сахар

С 1 июня заканчивается срок соглашения, которое правительство заключало с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

САХАР РАЗМОРОЗЯТ, ГРЕЧКУ ПРЕКРАТЯТ ВЫВОЗИТЬ

В июне начинает действовать ряд мер, так или иначе связанных с попытками сдержать рост цен на продукты.

С 1 июня заканчивается срок соглашения, которое правительство заключало с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар. Дальше сдерживать цены предполагается более рыночными методами. В частности, планируется создать интервенционный фонд. Если на рынке опять начнется ажиотаж, сбивать его предполагается, поставляя сахар из этих госзакромов. Останутся и субсидии производителям на каждый килограмм сахара, отправленный в магазин по оговоренным, не повышенным ценам.

Со 2 июня на постоянной основе вводится так называемый механизм зернового демпфера (плавающая экспортная пошлина). Оставим сложные объяснения, как этот демпфер работает. Суть в том, что он должен защитить нас от резких подскоков цен на зерно на внутреннем рынке вслед за мировыми. От стоимости зерна много чего зависит. В частности, стоимость кормов — а соответственно, по цепочке, цены на всю продукцию животноводства от молока до яиц. И, конечно же, цены на муку.

С 5 июня будет приостановлен экспорт гречихи и гречневой крупы — до 1 сентября. Так предполагается справиться с очередным скачком цен на гречку. Какой-такой экспорт гречки, которую вроде как, кроме России, нигде не едят? Эксперты подтверждают: экспорт в последнее время действительно увеличился. В Китай, Японию, но прежде всего в страны ближнего зарубежья, где гречку любят с советских времен. С 1 июля прошлого года (начало зернового сезона) по конец апреля из страны вывезли 104 тысячи тонн гречихи. Сезоном раньше — всего 40 тыс. тонн. Для сравнения, потребление гречки в самой России — на уровне 400 тыс. тонн.

КОРПОРАТИВНЫМ СИМ-КАРТАМ ЗАПРЕТЯТ УХОДИТЬ НАЛЕВО

С 1 июня компании должны будут информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах заносить в Единую систему идентификации и аутентификации. Если по-простому, симка будет привязана к подтвержденному аккаунту сотрудника на портале госуслуг.

Таким образом предполагается сократить рынок «левых» сим-карт, которые фирмы-однодневки регистрируют на себя, а потом продают непонятно кому. Такие карты, в частности, используют и телефонные мошенники.

С 1 июня компании должны будут информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах заносить в Единую систему идентификации и аутентификации. Фото: Shutterstock

ПРОСВЕЩЕНИЕ — В ЗАКОНЕ

С 1 же июня начинает действовать нашумевший закон о просветительской деятельности. Что именно это будет означать, пока не очень понятна. Правила осуществления такой деятельности должно утвердить правительство. Но подготовленный и опубликованный для обсуждения проект постановления вызвал такой шквал негатива, что его отправили на доработку, а новую версию пока не представили.

Как минимум, из закона понятно, что такое просветительская деятельность. Если вкратце, под нее подпадает все, что так или иначе связано с передачей каких-то знаний или опыта. То видеоролики в соцсетях о том, как приготовить борщ или правильно забить гвоздь — теоретически тоже.

Также в законе прописано, чего именно делать нельзя: разжигать социальную, расовую, национальную и прочую рознь, пропагандировать дискриминацию, распространять фейки, призывать к противоправным действиям и т.п.

ИПОТЕЧНИКАМ СКАЖУТ, ПОЧЕМУ ИМ ОТКАЗАЛИ В «КАНИКУЛАХ»

С 6 июня банки больше не вправе отказать заемщику в «ипотечных каникулах» втихую — обязаны объяснить причину. Предполагается, что таким образом удастся сократить количество необоснованных отказов.

Закон об «ипотечных каникулах» дает право на полугодовую отсрочку тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Например, потерял работу, стал инвалидом.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ?

-Станет обязательной цифровая маркировка мороженого и сыров. До этого она тестировалась в добровольном порядке.

-В очередной раз истекает срок отсрочки по переводу социальных выплат на карты «Мир». Июнь — последний месяц. С 1 июля банки будут не вправе переводить пенсии и ряд других выплат на какие-либо другие карты. Правда, отсрочку уже несколько раз продлевали в связи с пандемией. Но не факт, что продлят еще раз.

Тем, кто получает пенсию наличными на почте, можно не беспокоиться — в этом случае все останется, как прежде.

-С 29 июня государство начнет само выявлять собственников недвижимости, о которых нет полных данных в ЕГРН (единый госреестр недвижимости). О чем речь? В основном о тех, кто стал собственником в начале 90 — х, когда никаких госреестров еще не велось. По нашим законам, права собственности этих граждан признаются так же, как и тех, кто учтен в реестре. Тем не менее возникает немало проблем — особенно, когда речь идет о земле. Сейчас такие граждане должны сами позаботиться о дополнительных (как правило, им не очень понятных) юридических формальностях и написать лишнее заявление. С конца июня заинтересованные местные органы власти смогут все это делать без участия граждан.