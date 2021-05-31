Обманутая Калашникова помирилась с женихом-миллионером

Анна Калашникова посетила турнир по гольфу со своим женихом-миллионером Иваном. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот светский раут стал частью официальной спортивной программы XXIV Петербургского международного экономического форума.

Профессиональные гольфисты вышли на поле с самого утра, а для гостей мероприятия, которые только знакомятся с этим видом спорта, был проведён мастер-класс.

Среди випов был замечен Стас Ярушин - актёр из «Универа», Пашу из «black star» и Егорка Шип.

Вип-гости турнира. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Анна Калашникова внезапно пришла на раут со своим женихом-миллионером Иваном. Напомним: недавно звезда ток-шоу разругалась со своим возлюбленным из-за популярного в соцсетях психолога, которой она отнесла за консультации по вопросам карьеры и личной жизни несколько миллионов рублей. Однако жизнь артистки не изменилась в лучшую сторону. Скорее, напротив. Иван, понятное дело, был против таких вложений.

Влюблённые разругались и последние 2-3 месяца не выходили вместе в свет.

Так, на недавней премии Ру.ТВ певицу сопровождал не Иван, а звездный тренер Александр Прогрессов. Репортеры тут же пришли к выводу, мол, у Анны какое-то недопонимание с Иваном, раз его уже давно не видно на горизонте.

К счастью, ссора надолго не затянулась. Калашникова и ее бойфренд снова вместе.

- Вчера в Agalarov Golf & Country Club в рамках первой бизнес-сессии (совместно с деловым клубом RRCC) состоялся первый гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup. Поздравляю победителей!

Безумно приятно быть частью этого события. Поддерживала своего Ваню, который участвовал в турнире и уже несколько лет играет в гольф, - написала в своём Инстаграме Калашникова. - Кстати, и я давно подумываю тоже начать играть и он сильно хочет, чтоб я тоже играла, но пока, к сожалению, у меня нет времени. Гольф - долгая игра, требующая постоянных тренировок, а я постоянно в разъездах, на гастролях, концертах, поэтому удаётся посещать только турниры. Но я знаю, чем буду заниматься в старости, - пошутила звезда.