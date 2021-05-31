МВД России не собирается устанавливать алкозамки в машинах

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В последние дни в ряде СМИ распространялась информация о том, что Министерством внутренних дел России совместно с Министерством промышленности и торговли прорабатывается вопрос о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В МВД крайне удивились этой новости и решили сделать заявление.

- Министерство внутренних дел сообщает, что данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также подчеркнула, что подобные предложения звучали и ранее, но ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения.

Отметим, что внедрение алкозамков в возможно, но только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. Собственно некоторые производители решили таким образом прорекламировать государству свои возможности.

- Чтобы такое стало возможным, необходимо принятие необходимых законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организация развитой сети контрольно-сервисных центров. И учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными, - отметила Волк.

Главное, что в этой истории не понятно, как производители алкозамков собираются ограничить право собственности выпившего владельца автомобиля на его имущество. И кто вообще потом даст гарантии, что подобные замки потом не появятся на каких-нибудь других дверях?