У США в Евросоюзе был свой «крот»

Первый громкий скандал о прослушке европейских политиков американцами грянул еще в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ох, какой скандалище разыгрался сейчас в «славном содружестве европейских демократий», более кратко именуемом Евросоюзом. В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции синхронно обнародовали результаты проводившегося ими расследования о прослушке американскими спецслужбами лидеров европейских стран, видных парламентариев, целых министерств и частных компаний.

При президенте Бараке Обаме самое могущественное шпионское ведомство США - Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за тысячами целей в Старом Свете, негласно перехватывая огромный объем информации. Впервые об этом стало известно после разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в 2013 году. С тех пор американец по временному виду на жительство находится в России, поскольку Вашингтон объявил на него охоту. Уже тогда выяснилось, что в Германии АНБ подключалось к телефонам канцлера Ангелы Меркель, министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (ставшего теперь президентом), кандидата в канцлеры от социал-демократической партии Пеера Штайнбрюка. Во Франции слежка велась за переговорами ответственных сотрудников канцелярии президента Франсуа Олланда. Подслушивали даже, что говорят представители правительства безобидной Швеции.

Американские спецслужбы были в курсе всех телефонных разговоров Ангелы Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАЛЕНЬКИЙ СЛУГА «БОЛЬШОГО БРАТА»

Семь лет назад европейцы прореагировали довольно вяло. Повозмущались чуток для проформы да и спустили позорное для себя дело на тормозах. Что, мол, тут скажешь - «Большой брат» на то и большой, чтобы приглядывать за своими младшими партнерами. Но теперь выяснилось, что шпионить за одними европейцами Вашингтону тайно помогали другие. Понятно, что в политике нет друзей, а есть лишь общие интересы. Так вот - США нашли «крота», не погнушавшегося предать общие интересы союзников по ЕС в угоду интересам американского хозяина. «Маленьким зверьком» оказалась спецслужба министерства обороны Дании FE. Она предоставила АНБ доступ на свою специальную станцию возле Копенгагена, с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Американцы вовсю использовали новую возможность, заодно установив негласную слежку и за страной-благодетелем: длинное ухо АНБ слушало переговоры датского МИДа, минфина и руководства местной компании из сферы ВПК. А чего церемониться-то? В FE узнали об этом не сразу и тайком от США провели собственное расследование того, чем занимаются на секретном объекте специалисты АНБ. Операцию назвали «Рогоз». Открыв неприятную для себя правду, датчане в 2015 году в секретном докладе проинформировали о ней собственное правительство. Как сообщила в воскресенье Телерадиовещательная компания Дании DR, начальника FE тогда же по тихому отправили в отставку (это фактически за госизмену-то!), а скандал замяли.

«ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!»

Однако на этот раз шум пошел большой и сделать вид, что ничего особенного не произошло, европейцам не удалось. «Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ, находится в контакте со всеми подходящими для расследования национальными и международными ведомствами. Правительство сообщает по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком бундестаге», - сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. А в бундестаге страсти уже кипят. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры. США давно пора наказать за их гегемонию», – заявил парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Реакция на «датский след» в шпионаже США против руководителей стран Евросоюза последовала и из Парижа.

«Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», - заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Страшно возмутились шведы, никак не ожидавшие такой подлянки для себя от соседей-датчан. «Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности, касалась ли она шведских компаний, граждан и затрагивала ли шведские интересы», - сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

ТАК КТО КОМУ ВРЕДИТ?

Самое неприятное для Вашингтона то, что скандал вспыхнул накануне первой поездки в Европу президента США Джо Байдена. 15 июня он должен принять участие в саммите Евросоюз-США. И списать ставшие известными безобразия на «дела давно минувших дней» бывшему вице-президенту в администрации Обамы будет трудно. Человек, прекрасно знающий все подоплеку произошедшего - Эдвард Сноуден, в понедельник написал в Twitter: «Байден хорошо подготовлен к ответу на это, когда он вскоре посетит Европу, так как он, без сомнений, был глубоко вовлечен в этот скандал с самого начала».

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Сноуден считает также, что необходимо требовать публикацию всех данных об инциденте не только от Дании, но от ее «старшего партнера». Между прочим, на предстоящем саммите в Брюсселе США и ЕС собираются принять декларацию о «совместной борьбе с вредоносными действиями России». Веселый фон будет у этого заявления!

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