Дневник бойца Бундесвера: Украинская армия способна только героически погибнуть

Пример Зигфрида - это глобальное разочарование в миниатюре

Он говорит, что Зигфрид (бог войны в германской мифологии) – настоящее имя. Оставим это на его совести. Зигфрид долго искал себя в жизни, судя по тому, что в армию он решил пойти аж в 35 лет. Уроженец Казахстана из семьи поволжских немцев в начале 90-х эмигрировал на историческую родину. Учился на энергетика-электронщика, занимался ремонтом производственных линий. А потом вдруг решил, что его призвание – служба в Бундесвере. В конце концов, там зарплата 3 тысячи евро, полное медобеспечение, спортзал, одевают, кормят, крыша над головой опять же… Только острых ощущений не хватает. За ними он и отправился на Восток.

Это не дневник в чистом виде. Это собранные нами отрывки из его интервью украинским СМИ в разное время. По ним видно, как постепенно энтузиазм экс-бойца 1-й воздушно-десантной бригады Бундесвера, столкнувшегося с реалиями Вооруженных сил Украины, угасает. А эйфория от причастности к чему-то очень важному, перерастает в брезгливое разочарование.

МАЙДАН ПОЗВАЛ В ДОРОГУ

«…По новостям показывали Майдан. Народ восстал против диктатора и коррупционера. Я почувствовал энергетический магнетизм, который притягивал к себе. Тут происходит борьба против зла. Оно бы и осталось на уровне ощущений, если бы Россия в какой-то момент не «начала военное вторжение в Украину». Казалось, Украина может не выстоять, потому что никто этого не ожидал. Народ был к этому не подготовлен. Армия развалена. И я посчитал своим долгом приехать и помочь, чем могу, применить на практике все те умения и знания, которым я обучался в Германии. И не будем исключать идеологический фактор. Немецкая поговорка гласит: большой и страшный враг – много чести. То есть, сразиться в настоящем бою с настоящим противником – это почетно.

Сначала попал в «Правый сектор»*, потом «Азов»**, потом некоторые подразделения 54-й бригады. И сейчас это морская пехота, считающаяся в Украине некоторым родом спецвойск, приближенным к тому, что чисто номинально я знал, умел, обучался. Моя зарплата сейчас порядка 450 долларов. Я деградирую по деньгам, но выигрываю бесценный опыт. Настоящая война с настоящей техникой, с настоящим врагом, которого можно по-настоящему убивать, это профессиональный вызов особого рода. И пока есть эта возможность, все прекрасно…»

Он говорит, что Зигфрид (бог войны в германской мифологии) – настоящее имя

ОТВОЮЕМ КУБАНЬ И ВОРОНЕЖ

«…Я очень сильно надеюсь, что доживу до победы. И, выражаясь словами одного хорошего товарища из первой роты 25-го бата, обязательно еще надо будет нагадить на Красной Площади.

Однозначно, что в этом навязанном Украине конфликте она победит. Это не обсуждается вообще. Другого пути просто быть не может. Вопрос только в том, когда это произойдет. И какими силами.

Если украинскую армию реформировать с самого корня, то за два года она станет достаточно современной и развитой технологичной единицей, которая сможет воевать на уровне, принятом в НАТО. Но бить врага мы можем уже и сейчас. Мы можем бить его так, как захотим, где мы захотим... Нам просто этого не дают делать. Нет на это политической воли. Украинской армии по силам освободить Донбасс. И я бы сказал, что кто-то может мечтать об освобождении других частей России, которые когда-то принадлежали Украине. Такие, как Воронеж и Кубань. Все это вполне можно освободить…»

Зигфрид (третий справа) долго искал себя в жизни, судя по тому, что в армию он решил пойти аж в 35 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ВМЕСТО АЛКОГОЛЯ ПРИШЛИ НАРКОТИКИ»

«…Часто и много говорится, что украинская армия улучшилась, усилилась. Некоторые фантазеры даже называют украинскую армию лучшей армией Европы. Это, конечно, не так. Это может говорить человек, который не знает, как оно - в других армиях.

Что надо улучшить? Это конкретно подготовку каждого отдельно взятого солдата. И я бы приветствовал, если бы, наконец, немного смылось разделение кастовое между солдатами и офицерами. Я считаю, что офицер, который посылает солдат на смерть, должен к ним относиться немножко по-другому. Уважительней, по-отечески, что ли. Но не так, как к скоту, который шлем на убой. Без разницы, без четко высказанной роли: я – командир, ты – говно, такого быть в воюющей армии не должно. Не часто встречается, в принципе, но есть такая достаточно неприятная вещь, как совок в головах людей, где солдат все еще некая форма имущества, которым можно распоряжаться как тебе вздумается. Это очень широко распространено в украинской армии.

Совок – это такой общий термин для психологического явления, при котором не признаются свободы другого человека, наличие свободного пространства, понимание того, что есть чьи-то личные вещи, чьи-то общие. Размывается вся структура ценностей, которая присуща Восточной Европе.

Многие этого не понимают. Не вижу, чтобы уважение это было в такой степени распространено, как должно быть.

Есть такая вещь, как изучение топографии, прокладывание пути с помощью карты и компаса. Я на днях проводил занятия по этому предмету. К сожалению, выяснилось, что многие украинские камрады этого просто не понимают. У них стекленели глаза от вида компаса. Они не понимали, что надо крутить, как чертить и зачем это все делать. Ориентирование - это обязательная дисциплина. И тем более, если ты командир отделения или выше, ты это просто обязан уметь. Это азы военной подготовки. Таких примеров можно привести очень много.

Я считаю себя одним из лучших воинов в этой армии. И я имею полное право требовать, чтобы все остальные соответствовали моему уровню развития, что духовного, что физического. Но сейчас хуже всего то, что изначально существовавшую проблему с алкоголем немного вытеснили. И вместо этого пришли наркотики. Таким людям просто не место в армии. В немецкой армии такого нет. На моей памяти был случай, когда семерых солдат поймали за употреблением. На следующий день было бригадное построение. И эти семеро с позором были выгнаны. Меня удивляет, что здесь этому находится какая-то толерантность, которая переходит уже в потакание, что чем бы дитя ни тешилось…»

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

«…Я бы на месте Украины не сильно смотрел в Европу, конкретно в Германию. Не сильно бы задумывался о том, что думают немцы. Дело в том, что многим немцам Украина без разницы. Встречал такую точку зрения, мол, почему нам не помогает Европа? Ребята, извините, вы сами себе не помогаете. У вас активная торговля с врагом идет, у вас до сих пор не закрыты границы, не введен визовый режим с врагом, который находится на этой территории. Вы сами ничего не делаете для того, чтобы победить. Если вы этого сами не делаете, никто другой за вас этого делать не будет. И никто не станет двигателем изменений, которые должны произойти, чтобы привести страну к победе в этой войне.

И этот факт меня лично очень удивляет. Германия никогда не будет думать больше об Украине, чем о собственных экономических преференциях. Если Германия хочет построить газопровод, ведущий из России к себе, то они его построят, потому что им это важно. А не потому, что Украина такая хорошая или плохая…»

СДАЛИСЬ «РУССКОМУ МИРУ»

«…Пять лет назад я приехал в Украину, потому что чувствовал глубокую симпатию к украинскому народу, внезапно вынужденному сражаться за свою свободу, достоинство и право на самоопределение. Я считал своим долгом вмешаться и не стоять в стороне. Меня не надо было наставлять или контролировать, я сам был мотивирован до кончиков волос.

Я рад, что смог найти хороших друзей, людей просветленных, талантливых, умных и креативных. Они - основа успешной и процветающей страны. Но есть одно но, и это «но» ужасно. Цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным. Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения «русского мира», даже не вступив в серьезную схватку. Та идея национального государства, которую яростно защищают активные слои общества, изначально являлась химерой, повторением устаревших шаблонов и схем и не нашла позитивного отклика в мире. Она привела лишь к разобщению и глубокому расколу общества, чему коррумпированный и дегенеративный политикум радостно рукоплескал.

Армия и ее развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Да и зачем ее развивать, если очень удобно оставаться при декларативном назывании России агрессором, не желая проводить окончательное, максимально логическое заключение - с врагом надо бороться…»

БРЕЗГЛИВОЕ НЕДОУМЕНИЕ

«…ВСУ (Вооруженные силы Украины, - ред.) сегодняшнего дня, это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе.

Армия превратилась в многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания. Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов.

Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперед и побеждать. ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. Надо было только не воровать, а трудиться.

Уже никак не получается чувствовать себя частью этого лубочно-кукольного театра, слишком велика разница в менталитете, запросах и целях. Это - не моя армия, не то, чем я лично мог бы гордиться и что я мог бы рекомендовать.

Настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом. Через несколько дней самолет поднимет меня в воздух и все, перелистывается страница в этой занимательной книге, и начинаются новые приключения…»

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Запад не будет воевать за Украину в ущерб себе

Удивительно, конечно, с каким эмоциональным настроем некоторые иностранцы ринулись «воевать за Украину». Зигфрид ведь не первый. Были до него и американцы, и шведы, и канадцы, и даже грузины с белорусами. И ведь никто не скрывает, что в Донбасс он едет убивать, словно на сафари в Африку. Чуть приправить свою мотивацию ересью про «русскую угрозу» - и ты уже «борец за справедливость» против «совка».

Похмелье после первой эйфории наступает быстро: и по ту сторону прицела — не войска России, а ополченцы. И рядом с тобой - сослуживцы бомжеватого вида, и отношение у них к службе, как у временщиков - лишь бы отбыть номер и уехать домой живым. И когда сталкиваешься с этим, изнутри познавая украинский менталитет со всеми его плюсами и минусами, наступает откровение. Я что, за ЭТО ехал сюда воевать?!

На самом деле пример Зигфрида - это глобальное разочарование в миниатюре.

Точно также Запад смотрит на Украину в целом - с недоумением и легкой брезгливостью. Отсюда - эти, пусть дипломатичные, но довольно жесткие заявления и по поводу туманных перспектив вступления в НАТО, и членства в Евросоюзе, и очередного кредита от МВФ... Вы коррупцию победили? Вы суды реформировали? Вы банки сделали прозрачней? Нет? А чего же вы на Запад смотрите так, будто он это сделает за вас?

И вот тут уже отрезвление должно происходить у самой Украины - воевать за незалежную в ущерб себе Запад не будет. И уж тем более - воевать с Россией. Азов*, Правый сектор** - запрещенные в России организации.

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