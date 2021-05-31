Одноклассники запустили виртуальные экскурсии по музеям Финляндии с аудиогидами от звезд

Социальная сеть Одноклассники и Национальный туристический офис Финляндии VISIT FINLAND запустили новую виртуальную выставку с самыми известными шедеврами финского изобразительного искусства в рамках мультимедийного проекта «Мы в музей». На сайте проекта пользователи увидят десять величайших художественных произведений музеев «Серлакиус» и «Атенеум», аудиогиды к которым озвучили известные актёры, журналисты и музыканты.

Первые пять картин из новой коллекции аудиогидов находятся в центральном художественном музее Финляндии «Атенеум». В нем хранится самый большой в стране фонд произведений искусства, насчитывающий более 20 тысяч экспонатов. Среди них картина «Пожог» Ээро Ярнефельта, видного представителя «Золотого века» финской живописи, аудиогид к которой озвучил певец Илья Лагутенко. Картина стала главной и самой известной работой художника. Также в подборку «Мы в музей» вошли работы Туве Янссон «Мистический пейзаж», Хуго Симберга «Раненый ангел», Фердинанда фон Вригт «Бьющиеся глухари» и Альберта Эдельфельта «Мальчики у воды» — о которых расскажут музыканты ST, Андрей Запорожец, Билли Новик и журналист Эррка Микконен.

Во второй части виртуальной выставки пользователи услышат истории картин из музейного комплекса «Серлакиус». Телеведущая Тутта Ларсен расскажет о тонкой и чувственной работе Хелены Шерфбек «Краснощекая девушка», а певица Ольга Маркес об идеале импрессионизма Магнуса Энкеля в произведении «Мгновения отдыха». А голосами актрисы Полины Сидихиной, журналиста и радиоведущего Александра Малича и солистки музыкальной группы НААДя оживут произведения Аксели Галлен-Каллела «Девушка на ветру», «Весна» и «Пейзаж в Кухмо».

Кроме того, в конце виртуальной экскурсии пользователи смогут ответить на вопросы о финском изобразительном искусстве в интерактивном тесте и получить подарок от соцсети.

Сейчас, когда путешествие в Финляндию невозможно, а культурная жизнь крайне ограничена, культурный портал ОК «Мы в музей» дает возможность знакомиться с выдающимися произведениями мировой живописи, не выходя из дома. В коллекции проекта «Мы в музей» уже собраны гиды по Эрмитажу, ВДНХ, Третьяковской галерее и другим важным экспозициям. Отдельным блоком выделен проект «Северные соседи», который приглашает познакомиться со знаковыми достопримечательностями и наследием Финляндии. Ранее уже вышли эпизоды-путеводители по Морскому центру Велламо, крепости Хямеэнлинна, замку Турку, Новому Валааму и другим локациям.

Проект создан при участии кураторов и экспертов музеев совместно с официальным туристическим офисом Финляндии Visit Finland. Аудиогид опубликован на платформе «Мы в музей» социальной сети Одноклассники.