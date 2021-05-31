Зачем акцизы на табак подняли и хотят отдать в регионы

В регионы могут отдать доходы от акцизов на табак. Сумма приличная. В прошлом году по этой бюджетной статье в казну пришло почти 600 млрд рублей Фото: Shutterstock

«Кто первый добежит до кабинета, тот субсидию и получит». Примерно так корреспонденту «КП» описывал один из чиновников стандартные будни губернаторов. Чем лучше у глав областей и республик отношения с центром, тем проще им достаются подачки из Москвы. Но для этого приходится побегать, попотеть и обойти в кулуарной борьбе конкурентов из других регионов. Похоже, в правительстве наконец задумались, как сделать распределение средств более прозрачным и технологичным.

ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источников в правительстве, в регионы могут отдать доходы от акцизов на табак. Сумма приличная. В прошлом году по этой бюджетной статье в казну пришло почти 600 млрд рублей. А в этом будет еще больше. С 1 января акциз на сигареты был повышен на 20%. И резко бросить россияне вряд ли смогут.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Эксперты давно говорили о том, что налоговые доходы нужно распределить более справедливым способом. Сейчас выходит, что Москва пылесосит регионы, забирая почти все, что региональные власти собирают на местах. Часть денег идет на общефедеральные нужды - например, на оборону и безопасность. Здесь вопросов нет. А часть - распределяется между нуждающимися регионами в виде дотаций, субсидий и субвенций. На эти цели уходит более двух триллионов рублей каждый год. Нуждаемость, как водится, определяют на глазок.

С одной стороны, такую политику перераспределения можно считать справедливой. Все-таки в одной стране живем. У кого-то есть нефть, а у кого-то ее нет. Но кушать все должны примерно одинаково. С другой, перекос в сторону Москвы был слишком большим. И этот вопрос нужно было отрегулировать. Иначе зачастую получалась глупость: сначала регион отправлял деньги в центр, а потом получал часть суммы обратно, но через несколько месяцев, без гарантий и с дополнительными ограничениями по целевому использованию.

БУДЕТ ЛИ МОТИВАЦИЯ

Эксперты и губернаторы инициативу, естественно, поддерживают. А вот в Минфине, естественно, против. Там привыкли держать все денежные потоки в своих руках и не давать регионам лишних полномочий. Тем не менее акцизы решают лишь одну задачу. Они уменьшат лишь транзакционные издержки бюрократической системы. Другими словами, перераспределять в сторону нуждающихся придется не два, а полтора триллиона рублей.

Но другую задачу они не решат. А именно не повысят мотивацию губернаторов развивать на собственной территории малый и средний бизнес. С этой ролью хорошо бы справился налог на добавленную стоимость. Но это «священная корова» Минфина. Ее резать на кусочки не дадут никогда.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что нам с этого?

В теории: чем больше средств, остается в бюджетах регионов, тем больше у них возможностей для того, чтобы улучшить жизнь людей на местах. Например, чаще ремонтировать дороги, заниматься благоустройством территорий и решать другие насущные проблемы, которые не видны из Москвы. Губернаторы и главы муниципалитетов постоянно жалуются, что их бюджеты дырявые, а деньги из центра идут лишь на решение конкретных задач. И свободы маневра у местных властей нет. Если инициативу одобрят, такая свобода у них появится. Но не факт, что от этого выиграют именно жители.