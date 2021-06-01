«Тинькофф» стал триллионером

Такое в России случается редко. Даже очень редко. Компания, созданная с нуля меньше 15 лет назад, теперь стоит триллион рублей. Именно такой стала капитализация TCS Group, головной компании Тинькофф Банка, по итогам торгов на Мосбирже 28 мая.

Рост котировок аналитики связывают с хорошими финансовыми показателями группы. Ее чистая прибыль в первом квартале этого года стала рекордной и составила 14,2 млрд рублей. За год показатель вырос на 57%.

Это позволило «Тинькофф» войти в 13 крупнейших компаний страны, чья капитализация превышает триллион рублей. Примечательно, что в этом списке в основном сырьевые компании, экспортирующие природные богатства страны. И лишь три представляют финансово-технологический сектор – Сбер (6,78 трлн рублей), Яндекс (1,78 трлн) и «Тинькофф» (1,12 трлн).